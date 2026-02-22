Magic y el Señor de los Anillos: qué es y cómo empezar a jugar

¿Qué ocurre cuando juntas dos de los elementos más populares de la cultura popular y los ofreces a los fans? Éxito asegurado. Esto fue lo que ocurrió con Magic The Gathering y El Señor de los Anillos cuando uno de los juegos más populares del mundo creó una edición que se mezclaba con la obra de Tolkien.

En nuestra sección de coleccionismo os vamos a contar cómo y cuándo nació esta unión y qué opciones hay para empezar a jugar a Magic y el Señor de los Anillos.

¿De dónde viene la relación Magic-El Señor de los Anillos?

Vamos al origen de esta relación. Forma parte de la iniciativa Universes Beyond (Universos más allá), es decir, la línea de productos de Wizards que integra franquicias externas al multiverso propio de Magic. La próxima en aparecer serán las Tortugas Ninja. Marvel, con Spiderman, también forma parte de este universo.

El proyecto del Señor de los Anillos se reveló en febrero de 2021 y arrancó oficialmente con "El Señor de los Anillos: Relatos de la Tierra Media", que llegó al mundo el 23 de junio de 2023.

En cuanto a los formatos y modos de juego, estas cartas no son legales en el formato "Estándar" (Standard), pero sí en Modern, Legacy, Vintage y Commander. Me centro en esto último. ¿Qué es Commander? Es uno de los formatos más populares de Magic con el punto fuerte de que se puede jugar con varios jugadores. Lo ideal son cuatro. Tiene mazos de 100 cartas únicas liderados por una criatura legendaria, conocida como el comandante. Se comienza con 40 vidas y el objetivo es derrotar a todos los oponentes.

Hoy analizamos un kit de inicio para poder empezar a jugar Magic y explicamos cómo acercarse al hobby.

Iniciarse en Magic El Señor de los Anillos

Una de las mejores maneras de meterse en este mundo y además introducirse en la parte de El Señor de los Anillos es con un kit de inicio. En este caso hablamos del Kit de Inicio de El Señor de los Anillos: Relatos de la Tierra Media, Kit diseñado para que dos personas aprendan a jugar, incluyendo dos mazos completos y todo lo necesario para jugar tu primera partida de forma guiada.

El mal contra el bien en una batalla simple, pero eficaz para iniciarse. Tienes 2 Mazos de 60 cartas con tierras básicas incluidas, 2 Cartas foil tradicionales, una en cada mazo, que sirven como criaturas legendarias clave (Aragorn y Arwen, Casados en uno y Sauron, Señor de los Anillos en otro), 2 Cajas para guardar tu mazo y algo vital: 1 Folleto con reglas del juego. Además, 2 Tarjetas de referencia de doble cara (con el orden del turno, cómo atacar y bloquear), 4 Fichas de doble cara y 2 Tarjetas con códigos para desbloquear ambos mazos y jugar en línea.

Es sin duda una de las mejores opciones para iniciarse porque de golpe te da todos los elementos para jugar y por el camino te va guiando con las reglas y las fases de ataque y defensa.

Curiosisad: la venta descomunal del anillo único

Post Malone, rapero estadounidense. Creo que casi todo el mundo lo conoce. Pues bien, este cantante es el propietario de una carta que es, como el anillo de Sauron, única. Magic decidió imprimir solo una copia de esta carta y eso hizo que el valor enloqueciese en el mercado.

Se pagó por él 2,6 millones de dólares. ¡Bienvenidos a Magic The Gathering El Señor de los Anillos!