"Prompt", la palabra que domina la IA y que casi nadie sabe usar bien en español

El término prompt, ampliamente utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial, alude a las preguntas, instrucciones o comandos que se le dan a un sistema para generar respuestas. Aunque es un anglicismo, se ha consolidado en el uso habitual en español, pero existen alternativas que podrían emplearse dependiendo del contexto.

Entre las opciones más citadas están comando, instrucción o pregunta, términos que pueden sustituir a "prompt" según se quiera enfatizar la acción que realiza el usuario o el tipo de interacción con la IA. Sin embargo, ninguna de estas voces se ha impuesto de forma general, por lo que lo más habitual sigue siendo mantener "prompt" en el discurso.

Uso y recomendaciones

En cuanto al género, lo más frecuente es emplearlo como masculino: "un prompt". También se documenta el uso femenino —"una prompt"— cuando se entiende como instrucción o pregunta, adaptando la palabra al contexto de la acción. Respecto al plural, se recomienda respetar la forma original del inglés: prompts.

Dado que se trata de un anglicismo no adaptado, la Real Academia Española y otros manuales de estilo sugieren escribirlo en cursiva: prompt, o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra. Esta práctica ayuda a distinguirlo del resto del texto y a reconocer su condición de préstamo lingüístico.