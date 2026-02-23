Galder Varas ('Esto no es un dating') cuenta su peor momento en un escenario

Encontrar el amor, o lo que surja, es el camino del nuevo espacio de Prime Video presentado por el humorista Galder Varas, Esto no es un dating. El programa estrenado el viernes 20 sirve al cómico bilbaíno para desplegar su habitual encanto con el público que, esta vez, son los concursantes. Y quien dice encanto, dice mala leche, no tanto por combatir la monogamia «mainstream» (todos los participantes juran y perjuran estar solteros) sino, al menos, para desdramatizar las decepciones y traiciones que los han llevado hasta allí.

Varas contesta a las preguntas de Libertad Digital sobre el espacio, una fórmula curiosa en la que se mezcla el tradicional talk show con concurso y el stand up comedy al que está acostumbrado Varas y que "es un formato más difícil de explicar que de entender una vez estás ahí. Y uno, también, en el que puede llevar su experiencia sobre un escenario: "Estoy con un público en directo y estoy en un teatro".

Pero Galder reconoce, a la vez, tal y como advierte al principio de la grabación, que esto no es un show cómico sino televisión. "Tiene otro ritmo. Yo estoy acostumbrado a hacer esto en teatro, donde se tiene más tiempo y el ritmo es un poco más pausado. Yo le digo eso al público antes de que el programa empiece, para que sean conscientes de que no es exactamente igual, hay que estar un poco más arriba todo el tiempo. Pero por lo demás, es muy parecido".

Galder Varas, humorista que arrasa en redes sociales, es consciente de que probablemente es lo último que ven muchas personas antes de dormirse en la cama. Una situación que le hace sentir "muy bien, porque otra situación donde me ven es en el baño, y en la cama es más bonito". "No, no, no me incomoda para nada. De hecho, hay mucha gente que me dice: 'Claro, es que te veo por última vez a ti antes que a mi novio, porque mi novio ya está dormido".

Un toque distinto para un programa que trata de inscribirse en la misma temática que otros programas de la televisión española como Contacto con tacto y Lo que necesitas es amor. Pero ahora "la gente es más exigente; tiene más acceso a otras personas, y las relaciones, por así decirlo, o no llegan a concretarse nunca, se quedan en ese lugar un poco difuso: "Bueno, estamos conociéndonos, pero esta fase de conocimiento lleva mucho tiempo, pero no sé si somos pareja todavía".

Preguntado por un "pendulazo" en el amor, igual que lo ha habido en los límites del humor, el humorista reconoce que le gusta que se haga chiste de todo, "pero sí, es verdad que no me veo capacitado para meterme en cualquier jardín". Y es que es innegable esa cierta "tensión de qué va a pasar, porque, claro, lo que tienes probado de casa ya lo sabes, pero el público no. Esto le ha reportado "muchos sustos". Pero eso, "también creo que es parte del trabajo". [risas]

El peor caso —solo puede contar «algunos»— fue el de "una persona que se había empeñado en pedirle a su pareja, y yo le dije: "No, va, no, yo no te recomiendo que lo hagas". Y al final, no, no pude pararlo. Y su pareja no solo le dijo que no, sino que quiso romper la relación. Luego salió una chica y dijo: "Bueno, pues yo me dedico a preparar bodas'. Pero no iba a ser el caso."

¿Y va preparado o es improvisación? "Yo creo que en mi espectáculo en directo tengo un cincuenta por ciento de improvisación y otro cincuenta por ciento de guion. En el programa hay pruebas y ciertos elementos que hay que tratar, pero gran parte consiste en hablar con el público, y eso es imposible de preparar". La parte que más disfruta, no obstante, es improvisar con el público.

Galder Varas ha llevado su show por toda España, y por tanto debe conocer cómo se ríen los distintos españoles. ¿Le hace gracia lo mismo a un vasco que a un andaluz? "La verdad es que creo que percibo más diferencias en la forma de reírse de la gente y en la forma de expresar". "En el norte, o por ejemplo, en sitios específicos como Bilbao, Donosti, Santander, creo que es más difícil leer al público". Pero eso no quita que no disfruten o, sobre todo, muestren su gratitud al final".

Asegura, por último, tener muchos referentes en comedia, pero para esta aventura televisiva en solitario no se ha fijado en nadie que sea "exclusivo de la televisión". Gente como Luis Piedrahita, Leo Harlem o Goyo Jiménez hacen las cosas de una manera tan personal y única, que es muy difícil poder imitarlos. "Oye, pero sí se puede aprender de ellos".