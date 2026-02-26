La Fundación Villacisneros celebra un acto para abordar el principal legado que dejó España en América

La Fundación Villacisneros celebra un acto para abordar el principal legado que dejamos los españoles en América: la Lengua y la Fe. La Fundación Villacisneros, institución familiar e independiente comprometida con la defensa de los valores del humanismo cristiano, la unidad de España, la causa de las víctimas del terrorismo de ETA y la acción social para promover la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, celebró el 25 de febrero el segundo coloquio del ciclo "La América española".

En esta ocasión, abordaron el principal legado que dejamos los españoles en aquel continente: la Lengua y la Fe. Les acompañaron para profundizar en estas dos cuestiones, los profesores María Saavedra y Jaime Olmedo. A la primera pregunta de Gonzalo Figar, moderador del encuentro, sobre por qué podemos considerar lengua y fe como principal herencia, María Saavedra recordó que el mandato del Papa Alejandro VI a la Reina Isabel para la legitimidad de la conquista, fue que su finalidad debía ser la evangelización de los indígenas. Jaime Olmedo destacó que los españoles no solo alfabetizaron en castellano, sino que gramatizaron las lenguas locales, ágrafas hasta entonces, para conservarlas asegurando así un doble legado.

Se respondió también a otra cuestión objeto de debate en la actualidad, si la conquista española fue mejor o peor que la realizada por otras naciones europeas. Saavedra explicó que el cimiento más fuerte fue la raíz católica del descubrimiento, un pilar que sostuvo la Reconquista en España y por tanto imprimió carácter. Lógicamente también el enriquecimiento a través de la búsqueda de nuevas rutas comerciales, pero sin duda el mensaje evangélico del amor y el bien común fue determinante para que la conquista española fuera diferente a otras. Recordó cómo gracias a la labor iniciada entonces, hoy 2/3 de los católicos del mundo rezan en español.

Jaime Olmedo señaló que España fue en el siglo XVI una potencia lingüística, no solo por haber escrito la primera biblia políglota complutense del cardenal Cisneros, sino también por el éxito en Europa de las novelas sentimentales, destacando tres mitos universales, El Quijote, La Celestina y El Don Juan. Estas obras fueron llevadas también a América pese a los que defendían su prohibición porque podía distraer la labor de evangelización. Para Olmedo, los españoles llegaron con la espada en una mano pero con un libro en la otra.

A preguntas del público se abordó también la aportación española al nacimiento de los Estados Unidos de América, circunstancia esta que con frecuencia se olvida. Ambos ponentes consideraron que la celebración del 250 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos puede ser una oportunidad para recordar el apoyo de España a los norteamericanos. No solo por el apoyo militar que fue esencial para independizarse de Inglaterra, sino también porque, de algún modo, los postulados de la Escuela de Salamanca estuvieron presentes en su declaración de independencia