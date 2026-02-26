La hemeroteca retrata a Page: premió y aplaudió el niqab que PP y Vox piden prohibir

La imagen de 2016 del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entregando un premio a una mujer que vestía niqab ha vuelto a circular en redes sociales en pleno debate político sobre la prohibición de esta prenda en España.

García-Page, entregó un premio en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha a una mujer vestida con esos niqabs que nadie ha visto en España Page aplaudió pic.twitter.com/yRe7XbQ5xv — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) February 25, 2026

La fotografía fue tomada durante la ceremonia de los VIII Premios Internacionales de Traducción Rey Abdullah Bin Abdulaziz, celebrada en Toledo, y ha sido recuperada en un momento en el que PP y Vox han intentado impulsar iniciativas legislativas para vetar el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

La imagen de 2016

El 8 de mayo de 2016, García-Page presidió en el Campus de la Fábrica de Armas de Toledo, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, la entrega de los VIII Premios Internacionales de Traducción Rey Abdullah Bin Abdulaziz, un galardón concedido y financiado por Arabia Saudí y que en aquella edición distinguió, entre otros, a la Escuela de Traductores de Toledo.

Durante la ceremonia, una de las premiadas subió al estrado vestida con un niqab, prenda que cubre completamente el rostro dejando visibles únicamente los ojos. García-Page le hizo entrega del diploma y aplaudió mientras la galardonada lo mostraba al público. La imagen generó entonces comentarios y polémica en algunos sectores.

En su intervención, el presidente autonómico destacó el papel de los traductores en el entendimiento cultural y afirmó que se trata de "una obligación moral de todas las religiones y civilizaciones". También subrayó que "España no se podría entender sin la huella y la presencia de la cultura árabe".

El debate actual en el Congreso

10 años después, el uso del burka y el niqab ha vuelto al centro de la agenda política. El pasado 15 de febrero de 2026, el Partido Popular anunció que uniría sus votos a los de Vox para apoyar la toma en consideración de una proposición de ley registrada por la formación de Santiago Abascal con el objetivo de prohibir estas prendas en espacios públicos.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, confirmó el respaldo de su partido a la iniciativa, en línea con el compromiso expresado por Alberto Núñez Feijóo en el último congreso nacional del PP. La propuesta llevaba por título "la protección de las mujeres en espacios públicos".

Sin embargo, la iniciativa no prosperó en su debate de toma en consideración tras el rechazo de Junts, lo que impidió que comenzara su tramitación parlamentaria.

Reacciones de la izquierda

Desde Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, se calificó la propuesta como "completamente retrógrada". La coordinadora del partido, Lara Hernández, defendió que la prohibición atentaría contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y la dignidad de las mujeres, y confirmó el voto en contra de su grupo.

En el debate político de las últimas semanas, representantes de la izquierda han sostenido que el uso del niqab o el burka no es una realidad habitual en España y han enmarcado la iniciativa de PP y Vox en una estrategia ideológica. Sin embargo, ya en 2016 se veían mujeres con el rostro completamente tapado en entregas de premios.

Iniciativas en ayuntamientos

El debate también se ha trasladado al ámbito municipal. En el Ayuntamiento de Barcelona, el PP que lidera Daniel Sirera ha presentado una declaración institucional para instar al Congreso a aprobar una norma que prohíba prendas que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos.

En Toledo, el grupo municipal de Vox ha defendido una moción para prohibir el acceso a dependencias municipales a personas que oculten el rostro —incluyendo expresamente el burka y el niqab— alegando razones de identificación y seguridad en la prestación de servicios públicos. La propuesta delimita su alcance a edificios municipales y no a la vía pública.