Martín Lutero, 500 años después: su vida, su obra y su legado

Pablo Blanco Sarto y Joaquín Ferrer han publicado Lutero, 500 años después, un libro que profundiza en la vida y obra del monje alemán que cambió Europa. Blanco Sarto, filólogo y doctor en filosofía y teología, pasó por Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio para explicar por qué Lutero sigue siendo relevante: "No se puede entender la Europa moderna sin la Reforma del siglo XVI y, por extensión, sin la figura de Martín Lutero", afirma.

Hace más de 500 años, la Iglesia estaba en crisis. "Había una decadencia moral tremenda, sobre todo entre los sacerdotes", recuerda Blanco Sarto. Y además, para financiar la Basílica de San Pedro se vendían indulgencias. Lutero vio ahí un problema y decidió actuar: "Él estaba obsesionado por la salvación y quería ver cómo solo la misericordia de Dios podía salvarle. Es la doctrina de la justificación por la sola fe", explica.

Su infancia también marcó su vida

Nació en 1483 en un pueblo alemán, hijo de un minero estricto y de una mujer piadosa. "Era un chico hipersensible y escrupuloso. Su vocación empieza por miedo: un rayo lo asusta y promete a Santa Ana que entrará en el monasterio de los agustinos", cuenta Blanco Sarto. Su formación filosófica en el nominalismo de Guillermo de Ockham le hizo buscar un Dios misericordioso: "Se refugia en la Biblia, sobre todo en los Salmos y las Cartas Paulinas", añade.

En 1517, Lutero publica sus 95 tesis —algunos historiadores hablan de 98—. No era solo un ataque a las indulgencias. "El motivo principal era cuestionar cómo se alcanzaba la salvación. No por nuestros méritos, sino solo por la gracia de Dios", dice el experto. La imprenta ayudó a difundir sus ideas rápidamente. Blanco Sarto lo compara con Internet hoy: "Fue como las redes sociales de su tiempo".

El impacto fue enorme

Su reforma no solo cambió la religión, también la política y la sociedad. "En Estados Unidos, por ejemplo, la libertad religiosa y las iglesias libres reflejan esta herencia. Su influencia fue clave en la construcción de nuevas colonias y la cultura norteamericana", señala Blanco Sarto.

Sobre la misa y los sacramentos, Lutero tenía opiniones muy claras. Consideraba que la Eucaristía era un memorial de la Pascua del Señor. "Para él, las misas papistas eran pura teatralidad. Llamaba la más horrible abominación al concepto de sacrificio", explica Blanco Sarto. También quiso crear un nuevo modelo de ministerio y supervisión doctrinal: "Quería limitar la jerarquía episcopal y establecer un nuevo ministerio. Solo más tarde restauró parcialmente a los obispos para mantener la uniformidad doctrinal".

Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546. 500 años después, sigue siendo relevante. "No todo lo que hizo y dijo Lutero es negativo", afirma Blanco Sarto. "Puso sobre la mesa temas fundamentales para la modernidad: la libertad, el valor del individuo, la centralidad de la Escritura y la salvación. Hoy necesitamos equilibrar su legado para entenderlo".