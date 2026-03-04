Aldo Comas estalla contra la hipocresía en los Goya: "El activismo selectivo es de losers"

Aldo Comas, artista y marido de la actriz Macarena Gómez, se ha hecho viral en X y TikTok al criticar la hipocresía de la gala de los Premios Goya, en la que la mayor parte de premiados y presentadores llevaban la 'chapa'. Se trata de un pin con la imagen de una sandía que lleva los colores de la bandera palestina y que desde finales de los años 60 simboliza el apoyo a la 'causa palestina'. Con esa imagen hemos podido ver, durante la entrega de premios, a la actriz Alba Flores (que ganó la estatuilla a mejor canción original), a Susan Sarandon, o Alberto San Juan, entre otros. También la llevaba la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Por su parte, los presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini llevaban, directamente, la bandera del país árabe durante toda la gala.

Comas declaró durante la ceremonia que "nadie ha dicho nada de los 50.000 muertos en Irán". "Nadie habla de ellos. Veo muchos pines de todo, pero de eso no", añadió. Su afirmación le granjeó críticas en las redes sociales.

La moda de la bandera

Ayer subió un vídeo a su cuenta de TikTok en la que volvía a hablar de lo sucedido y apuntaba que "el activismo selectivo es de losers [perdedores]. Veo a todo el mundo con la puta sandía de una guerra que, en teoría, ha acabado, pero en tres meses hemos tenido 50.000 muertos, que son los que hemos tenido en Gaza en tres años, y nadie habla de ello". En el vídeo, decía que la omnipresencia de esta bandera árabe y aquellas imágenes adscritas a ella no es más que una "moda".

Aldo Comas pedía a los artistas pensar por sí mismos: "No podéis analizar las cosas con frivolidad". Con todo, reconocía que había recibido "cientos y miles de mensajes de gente de izquierda" que estaba de acuerdo con él.

"¿Quiénes somos para dar lecciones?"

"Estoy hasta el cipote de que los líderes de opinión de las cosas más importantes seamos nosotros, los bufones. Hemos venido a amenizar las tardes y hacer la vida más feliz a través de la belleza", añadía. Recordaba la frase del humorista británico, Ricky Gervais: "¿Quiénes somos nosotros para dar lecciones morales y lecciones de política".

Su mensaje es, a la vez, una crítica al Gobierno de España por su silencio frente a la represión contra los manifestantes iraníes, además de recordar la "verdadera lucha feminista" de las iraníes por liberarse del sometimiento al islam.

En su vídeo especula con la posibilidad de que se trate de intereses económicos. "Cuando un programa como Fort Apache te paga 500.000 pavos, aunque tú digas que no y la UCO diga que sí, ¿no tienes cojones de poder decir que son unos hijos de puta? Odiáis a los empresarios y cobráis de los empresarios", se queja. También se interroga por los cristianos perseguidos a lo largo del mundo y reconoce que es algo que le "duele".

Aldo Comas, sin embargo, no se considera un facha. Es más, pregunta consternado: "¿Facha yo?". "Yo soy la puta reencarnación del rock and roll anarcoreaccionario". Por último, agradecía el apoyo y señalaba la importancia de que la conversación política no sea "un Barça-Madrid". "Tenemos que poder hablar sin gritar", finaliza.