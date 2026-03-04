'Armarse la marimorena': la historia real detrás del famoso dicho

El dicho "armarse la marimorena" se usa en español para referirse a una pelea, bronca o situación conflictiva de gran intensidad. Su origen se encuentra en un incidente ocurrido en el Madrid del siglo XVI, protagonizado por la tabernera María Morena.

La Real Academia Española (RAE) define marimorena como una situación ruidosa y confusa provocada por personas que riñen, y señala que se emplea con los verbos armar o armarse. Esta explicación coincide con el episodio que dio lugar al refrán, y confirma que la expresión no tiene relación con el villancico "Ande, ande, la marimorena", donde el término hace referencia a la Virgen María.

El madrileño origen

A mediados del siglo XVI, María Morena y su esposo Alonso de Zayas regentaban una taberna en la Cava Baja, una de las calles más concurridas del Madrid de los Austrias. La taberna, un punto de encuentro para clientes de distintos estatus, era generalmente tranquila, aunque la fama de María Morena por su carácter fuerte era conocida en el barrio.

Un día, un grupo de soldados exigió el mejor vino disponible, reservado por la pareja para miembros de la corte y funcionarios. La negativa provocó un enfrentamiento en el que María Morena participó activamente, defendiendo su negocio. La trifulca fue tan intensa que las autoridades intervinieron y María y Alonso fueron llevados ante el juez en 1579.

Con el tiempo, el incidente quedó inmortalizado en la expresión "armarse la marimorena", que sigue utilizándose para describir peleas o conflictos intensos.