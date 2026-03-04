Aumentan los jóvenes cristianos mientras Silvia Abril ataca a la Iglesia: "Me da pena que se agarren a la fe"

Entre todas las declaraciones e imágenes que ha dejado la Gala de los Premios Goya de este año, hemos visto cómo Silvia Abril, actriz, humorista, presentadora y esposa del también humorista Andreu Buenafuente, dijo: "Me da pena que los jóvenes necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado".

El actor Jaime Lorente, conocido por interpretar a 'Denver' en la serie La casa de papel, ha reaccionado a las declaraciones de Abril con un vídeo en su cuenta de Instagram. En él explica que "su opinión es súper respetable y que eso no justifica el asesinato por redes". No obstante, reconoce que "mucha gente se ha sentido atacada" por las declaraciones de la actriz catalana. Más aún cuando nos hallamos en un momento en el que la religión católica vive momentos de expansión entre la juventud.

Sentimiento cristiano

Y es que, actualmente, hay un aumento de jóvenes que se declaran abiertamente cristianos y no tienen miedo de mostrar su fe. Según el CIS, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años ha crecido en ocho puntos porcentuales desde 2020. Ha pasado de un 29% al 37%. Una tendencia que no es exclusiva en España. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, según un estudio de YouGov, una firma de análisis de datos, apunta que los jóvenes adultos que dicen creer en Dios entre 2018 y 2024 ha pasado del 29% al 48%. El mismo estudio señala también que el número de los que se consideran "no religiosos" sufre un descenso.

En el caso de Estados Unidos, los informes de la American Bible Society, identifican que el 66% de los adultos afirma tener un "compromiso personal con Jesús". En este contexto, el propio Lorente es embajador en España de la aplicación Hallow, dedicada a la meditación, al rezo y a la calma.

Una app para católicos

Junto con el cantante Carlos Baute, Lorente forma parte de la campaña que ha lanzado esta app para animar a los católicos a sumarse a la comunidad y prepararse espiritualmente para la Pascua. Es más, incluye una propuesta llamada "Reto de Cuaresma", cuya finalidad es seguir los contenidos que proporciona entre el 18 de febrero y el 2 de abril (Jueves Santo), a fin de apoyarse durante el ayuno, "pero no solo el ayuno de comida, sino ese que de verdad importa: alejarse de todo lo que nos enreda por dentro".

Si bien Lorente admite que todo "depende de cómo profesas la religión". En su caso lo explica así: "Me hace querer mejor, amar mejor, respetar mejor y querer sentirme mejor y hacer sentir a los demás mejor". Lorente cuenta que empezó a "sentir que Dios me buscaba". "Como si me recolocara por dentro", confiesa. Fue entonces cuando notó un "cambio interior" que fue exteriorizándose poco a poco.

Jaime Lorente, criado en el seno de una familia religiosa, considera que el cristianismo lo ha hecho mejor persona. Y gracias al apoyo de la religión ha dejado atrás los excesos relativos a la fama que lo empujaron al consumo de alcohol y otras sustancias. Pero no es el último famoso que muestra abiertamente su fe. En EEUU ya hemos visto como los actores Mark Wahlberg o Jonathan Roumie han acudieron al programa de Whoopi Goldberg con la cruz de ceniza en la frente. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de origen cubano y católico, apareció el año pasado con la misma cruz en otra entrevista.