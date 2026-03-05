El Gobierno deja sin cobrar a una treintena de actores del Inaem desde diciembre

La Unión de Actores y Actrices ha denunciado retrasos en los pagos a intérpretes que trabajan en producciones vinculadas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Según la organización, alrededor de una treintena de actores no han recibido sus salarios desde diciembre, una situación que, aseguran, afecta a profesionales que participan en distintas compañías y proyectos dependientes del organismo público.

El sindicato señala que los retrasos afectan a intérpretes contratados en producciones del Inaem, que dependen del Ministerio de Cultura. Según explican, algunos de estos profesionales llevan cerca de tres meses sin cobrar por los trabajos realizados. Desde la organización indican que se trata de actores que participan en diferentes montajes teatrales y producciones públicas.

Posibles movilizaciones

La Unión de Actores y Actrices sostiene que esta situación genera incertidumbre económica entre los profesionales afectados, que dependen de estos ingresos. El sindicato atribuye los retrasos a problemas administrativos en la gestión de los pagos vinculados al Inaem. Según el sindicato, estas incidencias no son nuevas y ya se han producido en otras ocasiones dentro del sector.

Ante la persistencia del problema, que se arrastra desde 2014, la Unión de Actores y Actrices ha advertido de que podría impulsar movilizaciones si no se resuelve la situación. El sindicato señala que mantiene contacto con el ministerio de Ernest Urtasun para intentar desbloquear las retribuciones pendientes y conocer el calendario previsto para el abono de los salarios.

Los intérpretes que trabajan en proyectos del Inaem lo hacen dentro de estructuras públicas dedicadas a la producción y difusión de las artes escénicas y musicales en España. Estas producciones dependen de la gestión administrativa del organismo, lo que implica que los ingresos deben tramitarse a través de procedimientos administrativos que incluyen la validación de contratos, certificaciones de trabajo y autorizaciones presupuestarias. Desde la Unión de Actores y Actrices sostienen que estos procesos no deberían afectar al cobro regular de los profesionales, especialmente cuando los trabajos ya se han realizado.

Además, desde que el Ministerio de Hacienda considera que el trabajo de los actores es una prestación de servicios cada pago se hace después de la certificación que demuestra que la función se ha llevado a cabo, por lo que el proceso se dilata aún más.