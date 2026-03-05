España emitirá una "moneda feminista" en homenaje a Almudena Grandes que costará 115 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las características de la nueva moneda dedicada a la escritora madrileña Almudena Grandes, un homenaje numismático que se emitirá a lo largo del primer semestre de 2026 y que reconoce la trayectoria literaria de la autora de Las edades de Lulú o Los pacientes del doctor García.

La orden publicada en el BOE detalla los elementos técnicos de esta pieza conmemorativa. La moneda será de forma circular y con el canto estriado.

El documento establece que tendrá un peso de 27 gramos, con una tolerancia fijada en "más o en menos de 0,27 gramos", lo que determina el margen permitido en su fabricación. Asimismo, el texto oficial precisa que su diámetro será de 40 milímetros.

Estas características forman parte de la descripción oficial que regula la emisión de la moneda, que se integrará dentro del programa de piezas conmemorativas que aprueba el Estado.

La orden también señala que la emisión se producirá a lo largo del primer semestre de 2026, momento en el que comenzará la distribución de esta pieza dedicada a la escritora.

Un homenaje numismático

La iniciativa busca rendir homenaje a la trayectoria literaria de la autora madrileña. Entre sus títulos más conocidos figuran novelas como Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana o Los pacientes del doctor García, obras citadas en la propia publicación oficial que acompañan el anuncio de la moneda.

El BOE explica que la emisión de la moneda tiene como objetivo rendir "un sentido reconocimiento a esta escritora madrileña" por su contribución a la literatura. Según recoge literalmente la publicación oficial, la autora destacó en su producción novelística "por su compromiso con los valores democráticos".

El documento añade que este reconocimiento pone de relieve la dimensión cultural de su trabajo literario y su relación con el contexto social y político reflejado en sus novelas. En este sentido, la orden publicada sostiene que su trayectoria evidencia "que la literatura va más allá del mero entretenimiento y puede convertirse en un poderoso instrumento para cuestionar y analizar la realidad que nos rodea".