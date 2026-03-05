Nihil Zero o Perfect Order: ¿Por qué es tan infravalorada esta expansión de Pokémon?

No tiene grandes nombres y viene justo después de Fuegos Fantasmales con Charizard y Héroes Ascendentes con Dragonite y Gengar. Eso le está costando popularidad en el TCG de Pokémon, pero ¿por qué es tan infravalorada Nihil Zero (Perfect Order en Europa)? La expansión Nihil Zero, conocida en Japón como Munikis Zero, es un set que llegará a España bajo el nombre de Escarlata y Violeta-Equilibrio Perfecto (Perfect Order) el 27 de marzo de 2026.

Su temática central, como viene siendo habitual, gira en torno a las Megaevoluciones. Como Pokémon destacado, Mega-Zygarde ex, cuyo ataque devastador da nombre a la expansión ("Nihil Zero"). Además, nuevas mecánicas y cartas ex, incluyendo otros Pokémon ex como Meowth ex, Clefable ex, Skarmory ex y Starmie ex. El set base cuenta con más de 80 cartas, incluyendo artes alternativos (AR) y cartas con textura (Full Art).

Hemos hablado con los expertos sobre esta expansión y este es el análisis de Sergio Rodríguez, responsable de marketing de Metrópolis Center: "Esta colección se denomina Nihil Zero, aunque su nombre en Japón se lee literalmente como Munikisu Zero, adopta también este nombre de forma comercial, ya que hace referencia al ataque del protagonista de dicha colección en el videojuego, que es Mega-Zygarde, y su ataque Nihil Light o Luz Devastadora. Se trata de la versión oriental de lo que aquí vamos a recibir nosotros en España, en la parte occidental, como Perfect Order, y está conformada por más de 120 cartas diferentes, incluyendo las alternativas, cartas secretas, como el Mega-Zygarde Dorado, que es la nueva tipología de rareza que se ha incluido en esta nueva era de Megaevolución".

Sergio da las claves del tipo de set que nos vamos a encontrar: "Esta colección destaca sobre todo por su cercana relación con el videojuego de Pokémon Leyendas Z-A, el cual marcó el regreso de las Megaevoluciones y es el eje central de la nueva era del TCG. En ella se incluyen cartas referentes a los entrenadores más destacados del videojuego, como pueden ser Estragón, Naria, Lillette, además de estar protagonizada por el legendario principal de dicho videojuego, por Zygarde, y también cuenta con la presencia de uno de los dos legendarios de Kalos, de la región donde se ambienta dicho videojuego, que es Yveltal. En cuanto a coleccionismo, aunque es una colección pequeñita, relativamente, contiene piezas bastante interesantes como pueden ser las entrenadoras alternativas, que son cartas siempre muy buscadas tanto para colección como para el meta competitivo, y contiene también nuevas Megaevoluciones que siempre son interesantes en esta nueva era, y algunas cartas destacadas de Pokémon muy representativos, como el Meowth y el Clefairy alternativos. Es la primera colección regular del 2026, ya que Héroes Ascendentes se trató de una colección especial, y a pesar de no ser una colección muy grande, sí que posee distintos atractivos que, sin duda, van a hacer disfrutar mucho a los coleccionistas y a los jugadores de Pokémon TCG".

También hemos hecho una apertura de sobres para conocer más detalles del set:

El set llega oficialmente a España el 27 de marzo y se lanzará en formato de sobres individuales, Cajas de Entrenador Élite y cajas de sobres (booster boxes). Los pros y contras de tener menos publicidad que otras expansiones es que quizá no haya tanto problema para conseguir material, que al no haber Pokémon tan mediáticos el acceso a la compra de singles puede ser más barata y que no está llamando la atención de los Pokébros o scalpers que solo piensan en el comercio y no en el coleccionismo.