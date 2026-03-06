Nueva adquisición para el Reina Sofía: Cultura compra 17 obras de 14 artistas en ARCO por más de 400.000 euros

El Ministerio de Cultura ha aprovechado la edición de ARCO 2026 para dar un impulso a las colecciones del Museo Reina Sofía: ha comprado un total de 17 obras de 14 artistas por un valor total de 402.760 euros.

Este anuncio ha llegado después de que haya tenido la reunión de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Reina Sofía, celebrada en el marco de la feria. En ella han estado presentes el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, así como el director del museo, Manuel Segade.

Con las nuevas adquisiciones -donde el foco está en arte español o en galerías españolas-, además de cubrir aspectos inéditos o poco representados en las colecciones del museo, se ha reforzado el compromiso con la presencia de mujeres artistas, que actualmente suponen el 15% de los fondos. De hecho, el 64% de artistas que firman las piezas adquiridas son mujeres.

Ocho de los 14 artistas son españoles y seis de otros países (cuatro de ellos latinoamericanos). Otro aspecto destacable de la selección es que nueve de los catorce artistas entran por primera vez a formar parte de las colecciones del Museo Reina Sofía, ya que hasta ahora no estaban representados.

Una de ellas es Annette Messager, cuya obra ‘Voeux avec laine’ (1989-2024) está formada por fotografías de detalles del cuerpo femenino y masculino y pertenece a la serie denominada ‘Mes voeux’. Igualmente, sobresale ‘Nueve chichis y un flash’ (2000) de La Ribot, un conjunto de nueve fotografías polaroid enmarcadas.

El museo también enriquece sus fondos escultóricos con tres piezas de Pere Noguera, con fecha de 1979, y la obra ‘Si el mar pudiera hacerse de jardines’ (2024) de Ángel Bados. Por su parte, Oriol Vilanova aterriza en las colecciones con ‘Mudos’ (2020), una instalación formada por más de 2.100 postales de monumentos, que analiza la representación visual del poder en el espacio público.

Dentro del grupo de artistas internacionales seleccionados se encuentran la fotógrafa suiza-brasileña Claudia Andujar, con la videoinstalación A sônia (1971-2024), y Ester Chacón, que con su obra ‘Mamita’ (1978), enriquece los fondos del Museo que ya cuentan con otras obras textiles inscritas en el ámbito de resistencia política y cultural femenina.

En la búsqueda de enriquecer y completar la colección de diseño textil del Museo Reina Sofía, se ha adquirido la obra ‘Mapa VI, Aquí ahora’ (2021), de Amparo de la Sota, bordado sobre dos fundas de almohadas rasgadas y sábana antiguas teñidas con té.

En el caso de Ana Laura Aláez, ya presente en los fondos del museo, se ha incrementado su participación con la pieza ‘Dance & Disco’ (2000/2019). A su vez, la artista más joven de esta edición, María Alcaide, se incorpora en la colección con la obra ‘Capa pluvial o manto para caballo’ (2025).