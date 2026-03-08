Reyes, borrachos y vino: el verdadero origen de 'estar entre Pinto y Valdemoro'

La frase hecha "estar entre Pinto y Valdemoro" se ha consolidado en el habla española para referirse a situaciones de indecisión o ambigüedad. La RAE la define como "Me atraían las dos carreras y estuve entre Pinto y Valdemoro hasta que me decidí", y señala que se usa frecuentemente con el verbo ‘estar’.

Pinto y Valdemoro son municipios cercanos a Madrid, separados por un arroyo y conectados por unos pocos kilómetros de autovía y algunas zonas industriales, un espacio geográfico que parece pequeño, pero que ha dado origen a una expresión con siglos de historia.

El origen exacto de la frase no está del todo claro y se entrelazan varias leyendas. Una de las más populares narra que un hombre aficionado a la bebida solía desplazarse con amigos al arroyo que separaba ambos pueblos y, mientras saltaba de un lado a otro, decía: "Ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro". En una de estas ocasiones tropezó y cayó al río, exclamando: "¡Ahora estoy entre Pinto y Valdemoro!".

Otra teoría se remonta a la época medieval, cuando ambos municipios eran conocidos por sus viñedos. La frase habría surgido de la confusión de los habitantes al cruzar de un pueblo a otro, o incluso de disputas territoriales sobre los límites de las tierras. También se menciona que los reyes de la dinastía de los Austrias, al frecuentar Valdemoro como lugar de descanso, eran ubicados de manera discreta como "entre Pinto y Valdemoro".

Actualmente, la expresión se emplea para cualquier situación de duda o indecisión, desde elegir un trabajo hasta decidir entre planes cotidianos. Su presencia en la literatura, el cine y los medios demuestra cómo un dicho nacido de la geografía y las anécdotas locales se ha convertido en una metáfora universal de la indecisión y la incertidumbre.