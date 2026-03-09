De Monet a Kandinski: la muestra inmersiva del Museo Nomad para vivir el arte 'desde dentro'

Entre finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, el arte vivió una transformación que cambió para siempre el modo que tenemos de mirar un cuadro. Con Monet se sitúa el inicio de la pintura moderna; la realidad empieza a apartarse para dejar hueco a la experiencia subjetiva. En su caso, a través del impresionismo. A partir de ahí, arranca lo que se puede denominar como el camino a la abstracción, que incluye el puntillismo, el posimpresionismo, el cubismo y el expresionismo.

Una manera de entender esta evolución y contemplarla 'desde dentro' es la exposición del Museo Nomad de Madrid, en el número 78 de la Gran Vía. Este museo inmersivo ofrece una actividad en la que la música, las proyecciones en alta definición y la animación digital se unen al servicio de esta etapa de la historia del arte. De Monet a Kandinski. Arte Revolucionario es la propuesta que reúne a creadores como Gauguin, Van Gogh, Munch, Gris, Delaunay o Klee, además de Monet y Kandinski.

Arte desde dentro

Gracias a los efectos sonoros y de luz, la experiencia sensorial interactiva apunta al mundo de los sueños y a salirse de la realidad mediante los trampantojos de luz. Cada capítulo de la exposición abarca un paso más en la evolución del arte, donde se aprecia cómo evolucionan las ideas, las miradas y las formas. Así, el comienzo se ubica en el mundo real y culmina con la abstracción.

La exposición, que dura 40 minutos, promete juegos de imágenes orientados a quienes desean descubrir por primera vez el arte desde un enfoque tecnológico e inmersivo, en el que, además, el aspecto visual no se comprende sin el sonoro.