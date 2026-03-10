El campanario de Giotto en Florencia afronta la primera restauración de su historia

Florencia es una de las ciudades más hermosas del mundo. Alberga el espíritu del renacimiento y cuenta con una de las catedrales más llamativas de Italia, si no la que más, Santa Maria del Fiore. En este complejo encontramos un campanario único empezó a construirse en 1334. Y expresa el mayor grado de refinamiento del gótico florentino del siglo XIV. A su arquitecto, Giotto di Bondone, se le considera como uno de los iniciadores de lo que posteriormente sería el renacimiento.

En la plaza del Duomo, este campanario está revestido de mármol blanco, verde y rojo. Tiene unos 85 metros de altura y, además, es uno de los destinos más visitados del país transalpino: la pequeña plaza aglutina cada año en torno a un millón y medio de turistas.

Por primera vez en su historia, el campanario de Giotto va a sufrir una restauración completa que comenzó este lunes. El proyecto durará cuatro años y tiene un coste aproximado de siete millones de euros, según la institución responsable de la conservación y gestión del complejo monumental, Opera di Santa Maria del Fiore.

El proyecto pretende innovar en este proceso de restauración para permitir que siga abierta al público durante estos años. Se tratará, pues, de una obra deslizante diseñada para reducir el impacto visual de las obras, de manera que el monumento permanecerá abierto en todo momento. El andamiaje, que tardará cuatro meses en completarse, es un proyecto de alta ingeniería que permitirá la restauración por fases, según Opera Santa Maria del Fiore. Empezará desde arriba e irá descendiendo gradualmente.

Al final de cada fase, la estructura se moverá, por lo que hará visible la sección restaurada y podrá garantizar el uso completo del recorrido para los turistas. La institución que administra el monumento, señala que la obra era improrrogable debido al deterioro del campanario.

Epicentro del renacimiento

Santa Maria del Fiore es un complejo monumental que abraca la catedral principal, conocida como el Duomo de Florencia, el campanario de Giotto y el baptisterio de San Juan Bautista. Todos estos elementos simbolizan la riqueza y el poder de la ciudad durante el medievo y el renacimiento. También es la sede episcopal de la archidiócesis de Florencia.

Varios de los personajes más importantes de la historia del arte participaron en la construcción de parte del complejo. De Filippo Brunelleschi, que diseñó y dirigió la construcción de la cúpula de la catedral, a Alfonso di Cambio, quien inició la construcción, pasando por el propio Giotto. Además, todo el centro histórico de esta ciudad toscana es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1982.