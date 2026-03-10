En su fabulosa casa de Punta Umbría, sitiada por un ejército de pinos, con el arrullo arcano del mar como música de fondo, el maestro Jesús Quintero me describía a Raúl del Pozo como "el Paco de Lucía de los columnistas". Me hallo entre los que consideran que Raúl es el mejor opinador de la prensa española porque, además de plasmar su mirada con fogonazos literarios maravillosos e imposibles, las noticias, cuando no las exclusivas, palpitan en sus artículos. Julio Valdeón me dice: "A los de mi generación, nacidos tras la debacle del avispero franquista, la escritura de Raúl nos tenía hechizados. Éramos más jóvenes, pero solo por edad. En empuje y bravura nos gana a todos". Eso es así porque Raúl, antes que columnista, fue un picapedrero de la información. Sobre todo, un reportero brillante de la mesnada de Huertas, 73. Pueblo definió la vida del autor de Noche de tahúres del mismo modo que el nacimiento de Cristo marca un antes y un después en la historia de Occidente. Efectivamente, hubo un Raúl del Pozo a. P. (antes de Pueblo) y un Raúl del Pozo d. P. (después de Pueblo). El artífice de la transición, el arcángel bajito que consiguió que gozara del favor de Emilio Romero, fue José María García.

Remontémonos a los tiempos anteriores al, permítaseme la licencia, annus populi: Raúl fue un niño serrano que se crió entre tejones, nutrias y escuerzos y que recorría a pie los dos kilómetros que separaban La Torre de Mariana para ir a la escuela; un adolescente que, cuando a las chicas del baile de Sotos les preguntaba su nombre, recibía por respuesta un "muy deprisa va usted"; el maestro de la escuela de Uclés que jamás dio clases a Félix Sanz pese a la leyenda que, divertido, propaga el exdirector del CNI; un aventurero precoz que, intentando respirar el oxígeno de la libertad, se piró a Barcelona, donde conoció a Paco Rabal, y a París, donde le quemó la casa a Alberto Oliveras, y, sobre todo, un enamorado feroz del periodismo que se instaló en Madrid para evangelizar su buena nueva laica, voraz y unida a la actualidad mutante.

Sus primeros días en el Foro los pasó con su hermano Augusto en una pensión dickensiana de la calle Libertad. El lavabo tenía tanta mierda que ambos peregrinaban a los cuartos de baño de los cines de la Gran Vía para "gozar del mármol". Colaboró en el Ya y en Eurofoto. Leía Pueblo con la fascinación de un niño que quiere ser torero y hoy presencia una faena de Morante. Frecuentaba el Gijón, por entonces el pulmón intelectual y golfo de la capital del Reino. En una de estas incursiones, a mediados de abril de 1966, se topó con García, quien ya refulgía con luz naranja. Lo reconoció porque, como ya se ha apuntado, Pueblo publicaba las fotos de los autores de sus grandes reportajes. Según Butanito, la conversación, más o menos, fue así:

—Tú eres José María García, ¿verdad?

—Sí.

—Soy un maestro de Cuenca, estoy en Madrid y quiero ser periodista como tú.

—Bueno, ¿y qué quieres que haga?

—Que me ayudes.

—Tendrás que ayudarme tú a mí también.

—¿Cómo?

—Pues haciendo un reportaje.

—¿Y qué hago?

—Eso es problema tuyo.

Se enteró de que unos poceros de Cuenca iban a sembrar el alcantarillado con veneno porque la Villa padecía una plaga de ratas de dimensiones bíblicas. Telefoneó a Huertas, 73, habló con el subdirector Jesús de la Serna, le explicó el caso, De la Serna le preguntó qué necesitaba, Del Pozo pidió un fotógrafo, De la Serna le mandó a Boutellier, el cojo, y ambos firmaron un reportaje titulado "¡Guerra a las ratas! Un viaje a las entrañas de Madrid", que fue publicado en la página 12, en la sección "Madrid, lo que pasa", el 21 de abril de 1966. "Los poceros reparten veneno en 650 kilómetros de alcantarillado", "Cinco mil cebos dispuestos para llevar la muerte a los roedores", destacaba la información. Junto a sus firmas, el periodista y el fotógrafo aparecían retratados con un casco de seguridad sobre sus cabezas. Sobre ellos, posaban dos ratas del tamaño de un zorro dispuestas, inconscientemente, a ingerir su último tentempié.

La pluma de Raúl asoma con timidez en aquellos primeros meses de rodaje: el 4 de mayo, informa de que el Cordobés ha sido "desplazado" por Julián Mateos; el 15 de junio, cuenta al mundo que Candy Johnson "rompe cinco pares de medias por actuación"; el 11 de julio, entrevista a Carlos Saura. A Romero le gusta el nuevo pelagra y cada vez le da más coba. En aquel verano, empieza a formar pareja profesional con Raúl Cancio:

—El día que le conocí, le dije: "Vámonos a la Piscina Castilla, que hace un calor de cojones". El de Cuenca me dijo que no tenía traje de baño, así que fuimos a mi casa y le dejé un pantalón Meyba, de los que tenían un calzoncillo por dentro. No era un pantalón cualquiera: era un Meyba del Real Madrid que había llevado don Paco Gento y que me había dado tras un partido. Y con eso se bañó. Cuando se metió en la piscina, el pantalón se le inflaba.

Raúl del Pozo, a la izquierda, en un reportaje publicado en 'Pueblo' el 5 de febrero de 1969.

2

En muy pocos meses, Raúl se convierte en una estrella. Su cara protagoniza un sinfín de primeras páginas. Por citar algunos ejemplos, lo vemos recibiendo una torta cariñosa de Bobby Moore, o entrevistando al "premier del Úlster" en una piscina de S'Agaró, o al hermano de Nixon, F. Donald Nixon, aprovechando que vino "a España en viaje de negocios", o con Claudia Cardinale en Almería, o palpando pepitas de oro en la sierra de Cogolludo, o, como ya se ha apuntado, disfrazado de hippy con Raúl Cancio en la isla de Wight. El sábado 23 de octubre de 1971, Pueblo publica su edición número 10.000. Romero le tiene en tal consideración que le brinda un espacio destacado para celebrar la efeméride del periódico. Del Pozo firma un artículo titulado "el pueblo aquel" en el que recuerda su fichaje y canta los, hasta la fecha, principales hitos del diario: "Uno sueña emular a un Julio Camarero hablando con Chessman antes del paseíllo hacia la cámara de gas; a un Tico Medina disfrazándose de mendigo para dar la mano a Indira Gandhi; a un Vicente Talón en primera línea de la guerra del Congo". Acto seguido, enumera sus grandes éxitos: "Uno sueña, y ve cumplidos sus sueños. Sentirá la "titiritaina" de Florida cuando sale el "Apolo XI" a la Luna; viajará con cuatrocientos mil "hippies" a la isla de Wight; verá cómo los hombres se matan a tiros y a odios en la puerta de la Universidad de San Andrés, de La Paz (Bolivia)". Y remata: "Uno ha aprendido ya lo único que se aprende en esta profesión: que los periódicos no son de quien los hace, sino de quien los paga; que es proletario de las letras, que una noticia vale para un periódico más que un periodista. Y sobre todo: que un periódico, o es un reflejo de la realidad en la que vuela, o no es un periódico".

Se le empieza a conocer por rojo y, por un lado, para evitar que Carrero le ponga en la mirilla, y, por otro, para que conozca las supuestas virtudes de la Patria de los Trabajadores, recién nacida la década de los setenta, Romero y Merino lo mandan de corresponsal a la Unión Soviética. Llegó a Moscú de forma clandestina, haciéndose pasar por un turista, y fue recibido por tres descendientes de españoles que trabajaban en la RIA Novosti y pertenecían al KGB. Raúl me tenía dicho que disfrutó mucho durante aquellos meses. Me habló, por ejemplo, de las fiestas tremendas que se hacían en la discoteca del Hotel Intourist, "llena de negros y de au pairs suecas y finlandesas". Ahora bien, no soltó prenda sobre la cara B de esta estancia. Lo hizo Julio Merino:

—Cuando llamaba a redacción, nos decía: "¡Por favor, sacadme de aquí! ¡Hace un frío de la hostia, llevadme de nuevo a Madrid!". Y nosotros le respondíamos: "¿Acaso no eres comunista? Pues disfruta de tu paraíso".

También fue corresponsal en Buenos Aires, donde trabó amistad con Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che, y simuló un tiroteo con un tal Carrillo, hijo del relojero de Cuenca, y, "a los diez minutos, estaba todo el barrio lleno de policías y de sirenas"; en Londres, lugar en el que siempre se sintió "exiliado" y en el que, colaborando con la Junta Democrática, conoció a Joaquín Sabina, y en Portugal, cuando António Ramalho Eanes ganó las elecciones que le convirtieron en presidente de la República en 1976. "Es asombroso", me relataba emocionado, "ver a los ejércitos jurando, con el puño cerrado, la Constitución".

Salvo crónicas de guerra,1 Raúl hizo de todo en Pueblo. Y lo hizo muy bien: quien dude de mi palabra, que acuda a la hemeroteca. Manu Marlasca: "Siempre daba la impresión de quedar como dos cuerpos por encima del mundo, de verdad. Ojo, en el trato era cordialísimo, Raúl fue siempre un encanto, pero desprendía eso, que estaba por encima de todos los demás". Gerardo Bustos: "Uno no puede escribir artículos magníficos todos los días. Quizás puedas escribir artículos buenos todos los días. Y recuerdo a Jesús Cavero, un tío muy cuadriculado en el buen sentido, que decía de Raúl: "Tiene una capacidad de metáfora impresionante"". Como ha quedado reflejado en páginas anteriores, entrevisté a los dos directores de Pueblo que aún siguen vivos, Luis Ángel de la Viuda y Manuel Cruz, y ambos quisieron resaltar que, de algún modo, recuperaron a Raúl para la causa del periódico. Palabra del primero: "Estaba en Londres poco menos que confinado y le metí en nómina".2 Palabra del segundo: "Me encontré con que Raúl del Pozo, comunista, había sido postergado, exiliado por el anterior director para que no escribiera. Lo primero que hice fue llamarlo y decirle: "Tú, a escribir a partir de mañana". Se puso a trabajar con entusiasmo. Siempre me decía: "Tú eres el que me ha rescatado"".3

Poco a poco, la firma de Raúl se va diluyendo en Pueblo a partir de 1976, cuando comienza a trabajar como redactor de Mundo Obrero. En 1981, ficha por Interviú y, un año después, participa en la fundación de El Independiente. Aun así, continúa escribiendo en el periódico, cada vez más enfermo, que le catapultó al Olimpo del periodismo español. Tan es así, que el último artículo de la última página del último ejemplar del diario es suyo. Se titula "Las gafas":

Hace aproximadamente diecisiete años, en un día de lluvia como hoy, llamé por teléfono a Jesús de la Serna, subdirector de este periódico y le dije que Madrid estaba amenazada por las ratas y yo no tenía fotógrafo. Me envió a Boutellier y conté cómo los poceros mataban a los pequeños monstruos del averno de la ciudad. Han pasado diecisiete años y esta tarde llueve, también, pero ya no viviría como entonces aquel "delirium tremens" de periodismo. Tengo la vista cansada. (…) PUEBLO ha sido mi juventud, mi universidad, mi compromiso vital. He visto muchas cosas: la dictadura, la libertad, los pases y los goles. Me he dejado aquí la esperanza y media vista y ya no creo que el periodismo es una pasión, sino una gaceta que cuenta cada día las relaciones de clase y las contradicciones sociales. Cuando suena el teléfono, aún mi corazón de reportero se acelera. Puede ser una noticia o una mujer. (…) Cuando llegué aquí veía las ratas en la oscuridad, ahora tengo que ir cuando cobre a recoger las gafas a San Gabino. También se aprende a morir.

Escribo estas líneas seis meses después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara en su perfil de Twitter que concedía a Raúl la Medalla de Honor de la capital. Lo celebré con Iván Redondo, quien me contaba que "su periodismo tiene estructura, orden, pasión y, ojo, un gran sentido del humor que lo hace único", y con Arturo Pérez-Reverte, quien aplaudía que "a veces se hace justicia, y este es uno de esos casos". Nido de piratas comparte ese espíritu. Algunos hijos de Pueblo mantuvieron o alcanzaron la gloria después de que el periódico se fuera al traste. La historia española de la cultura, del periodismo y, hasta cierto punto, de la política de los últimos cincuenta años no se puede entender sin Pérez-Reverte, José María García, Julia Navarro, Juan Luis Cebrián, Jesús Hermida, José María Carrascal, José Luis Balbín, Carmen Rigalt o el propio Raúl del Pozo, por mencionar solo unos pocos ejemplos. Han vendido libros por millones, han llevado el timón de la opinión pública del país, han tumbado gobiernos. Han sido, cuando no siguen siendo, los cabezas de cartel, los putos reyes del mambo.

Raúl del Pozo, entrevistando a Urtain.

Por supuesto, muchos otros de los hijos de Pueblo continuaron ejerciendo el periodismo desde escaparates menos vistosos, pero con una solvencia, un rigor y un arrojo intachables —profeso una admiración absoluta hacia personas como Raúl Cancio, Mercedes Jansa y Jesús Soria—, y otros tantos dieron carpetazo a aquella etapa profesional dedicándose a otros menesteres —como Luis Romasanta y Gerardo Bustos, benditos sean—. Sin embargo, y aquí no daré nombres, no pocas de las personas que hicieron de Pueblo el mejor vespertino del país han sido engullidas por el implacable agujero negro de la amnesia colectiva. Hombres y mujeres únicos, inteligentes, genuinamente imposibles. Gentes talladas como por Cervantes, Valle-Inclán o García Berlanga. Más o menos éticos, pero, ¿qué más da? Un periódico no se nutre, o no se debiera nutrir, de monaguillos del padre Ángel, sino de cazadores de noticias. Como decía Marlasca padre: el periodismo es un sacerdocio. Y muchos de esos extraordinarios seres han sido devorados por el olvido general. Estas páginas pretenden ser un humilde, pero también rotundo, homenaje hacia ellos. Un brazo peliculero de esos que rescata al personaje equis de las arenas movedizas cuando éste ha empezado a tragar tierra. Va para ellos mi reconocimiento, mi reverencia y mi afecto. Para aprender a morir, antes hay que aprender a vivir. Pueblo fue una espléndida lección de vida. Treinta y ocho años después de su cierre, también lo ha sido para mí.

1 Más de una vez le he escuchado decir: "Cuando había una guerra, yo llegaba tarde a la redacción para que mandaran a otro". Una vez, estas palabras las pronunció delante de Arturo Pérez-Reverte, quien le respondió: "¡Joder, con razón a mí me mandaban a todas!".

2 Imagino que le subiría el sueldo. Raúl me dice que fue Romero quien le contrató.

3 Lo contradice Gerardo Bustos, que lo recuerda en la sección de Opinión: "Raúl era muy disciplinado. Si le pedían que escribiera, escribía".

(Último capítulo de Nido de piratas. La fascinante historia del diario Pueblo (1965-1984), de Jesús Fernández Úbeda y publicado por la editorial Debate. El libro se puede adquirir en este enlace)