Sánchez obsesionado con el Valle de los Caídos: el Gobierno gasta 345.000 euros en analizar restos de las exhumaciones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a la carga en el Valle de los Caídos. Después de verse legitimado a "resignificar" y a "profanar" el Valle gracias a la firma secreta entre el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el Ejecutivo destina ahora 345.000 euros a identificar los restos humanos procedentes de las exhumaciones que impuso Sánchez de forma "ilegal" en Cuelgamuros.

El anuncio ha aparecido este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha publicado la formalización de los contratos del Ejecutivo. La licitación tiene el objetivo de realizar servicios de análisis genético para incluirlos en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como interpretar y elaborar informes de la identificación de los "restos esqueléticos" encontrados en las criptas y "puntualmente" de sus potenciales familiares.

El proceso abierto por el Gobierno se adjudicó el pasado 3 de octubre después de recibir cuatro ofertas distintas. Finalmente, la compañía Citogen SL, con sede en Zaragoza, ha resultado ganadora tras presentar un coste de 258.975 euros sin impuestos frente a la propuesta más cara, de 310.500 euros, y la más barata, de 249.210 euros. El coste final del contrato puede ser superior a lo que presentan las empresas dado que se tienen en cuenta otros parámetros. Finalmente la oferta adjudicada ha sido la de Citogen por valor de 345.000 euros.

Esta última maniobra del Gobierno, sumada al plan para "profanar" el Valle de los Caídos, vuelve a confirmar la obsesión de Pedro Sánchez con remover el pasado y la historia de España. Desde su llegada al Gobierno en 2018, Sánchez ha exhumado a Francisco Franco, a José Antonio Primo de Rivera y a los españoles muertos de ambos bandos. Todos ellos descansaban en paz en el monumento construido para conmemorar a los caídos durante la Guerra Civil y que ahora el Gobierno quiere desbaratar.