La magia de Pokémon llega a Madrid con un gran evento gratuito en X-Madrid

La magia de Pokémon regresa a Madrid para que grandes y pequeños puedan revivir la ilusión de su infancia. Del 13 al 15 de marzo, el centro comercial X-Madrid se convertirá en un punto de encuentro para los fans de la saga, con actividades, juegos y experiencias inspiradas en el universo Pokémon.

El centro comercial X-Madrid acogerá la Feria Temática Pokémon 2026, un evento gratuito que reunirá a más de 30 expositores con productos, artesanía y juegos relacionados con la saga. La feria, organizada por The Wild Market, se desarrollará del 13 al 15 de marzo en la planta calle, en horario de 11:00 a 22:00 horas.

Talleres y actividades

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán participar en una zona de intercambio de cartas Pokémon, ideal para coleccionistas y aficionados que quieran ampliar sus mazos o encontrar sus cartas favoritas.

Además, habrá talleres para pintar figuras, dirigidos a niños a partir de 5 años. Cada taller tiene un coste de 4 euros, una duración de entre 20 y 30 minutos y plazas limitadas, con inscripción el mismo día en el propio taller.

Como actividad destacada, se esconderán 100 figuritas de Ditto por todo X-Madrid. Algunas contendrán premios que podrán canjearse en los puestos de la feria. La actividad se desarrollará el sábado y domingo a partir de las 12:00 horas.

El sábado 14 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de un fotomatón 360 en la plaza central de la planta baja, donde se podrán fotografiar con sus personajes favoritos. En el mismo horario, habrá también una sesión de DJ para ambientar la feria y crear un espacio lúdico y dinámico para todos los asistentes.