Dos arzobispos y un engaño: el origen de 'Quien se fue a Sevilla perdió su silla'

"Quien se fue a Sevilla perdió su silla" es uno de los dichos más conocidos del español, usado en toda España para señalar que abandonar un puesto puede implicar perderlo. Aunque menciona a la ciudad andaluza, su origen está ligado a un hecho histórico real ocurrido en pleno siglo XV, que involucró a dos arzobispos familiares.

En 1453 falleció el cardenal Cervantes, dejando vacante la sede de la Catedral de Sevilla, entonces en plena construcción. El rey de Castilla, Enrique IV, nombró como nuevo arzobispo a Alonso I de Fonseca, figura de confianza del monarca y hermanastro de la futura reina Isabel I, conocida como la Católica.

Al mismo tiempo, quedaba vacante la sede de Santiago de Compostela, que fue concedida al sobrino del arzobispo sevillano, Alonso II de Fonseca. Para facilitar la transición, tío y sobrino acordaron un intercambio temporal de sedes: Alonso I se trasladaría a Santiago y Alonso II ocuparía Sevilla mientras se normalizaba la situación en Galicia.

Tras cinco años, la situación en Santiago se había estabilizado, y Alonso I reclamó a su sobrino que volviera a ocupar la sede compostelana. Sin embargo, Alonso II se negó a dejar Sevilla, la ciudad más próspera y poblada de Castilla en aquel momento.

El conflicto requirió la intervención del propio rey Enrique IV y del papa Pío II para restablecer las sedes originales: Alonso I regresó a Sevilla y Alonso II volvió a Santiago. Este episodio histórico dio origen al refrán: "Quien se fue de Sevilla perdió su silla", utilizado desde entonces para advertir sobre los riesgos de abandonar un puesto.

Variantes populares del refrán

El dicho ha generado respuestas y adaptaciones populares a lo largo de los siglos. La más frecuente es: "Y quien se fue a Aragón la encontró", una manera de contestar al que pierde su sitio. Otras variantes incluyen: "Y quien fue a Morón, perdió su sillón" o "Quien fue a Jerez, la perdió otra vez", todas reflejando la misma idea de pérdida temporal o definitiva al abandonar un lugar.