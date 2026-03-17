San Patricio en España: de la devoción católica irlandesa a las fiestas en Madrid y Murcia

El Día de San Patricio representa la identidad e historia de Irlanda; sin embargo, es un hecho que ha cruzado fronteras y se ha transformado en una celebración en la cual hay símbolos como el trébol o consumir cerveza mientras se lleva puesto algo verde en un pub irlandés.

El Día de San Patricio está marcado en el calendario el 17 de marzo. Un calendario que, por otra parte, está plagado de fechas importantes en este mes, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día del Padre, Semana Santa, pero en el que los españoles cada vez más nos hacemos partícipes de la tradición irlandesa.

Origen

La fecha es inamovible ya que recuerda la muerte del santo en el siglo V, a quien se le reconoce como una figura clave para la conversión de Irlanda al cristianismo. La historia de San Patricio no comienza en Irlanda, sino en Britania. Nació allí, pero fue apresado y llevado a la isla irlandesa como esclavo desde muy joven. Lo que llama la atención es que volvió después, ya siendo religioso y con el propósito de predicar el cristianismo. Su imagen quedó asociada a ese proceso de despertar religioso en la isla y, con el paso del tiempo, fue identificado como su patrón.

Se convirtió en una celebración del orgullo e identidad irlandesa, a pesar de que al principio era un evento solemne y rigurosamente católico. Más tarde, los inmigrantes llevaron sus tradiciones a Estados Unidos, lugar donde se hizo popular. En ese contexto es donde se presenta la imagen del trébol. La tradición sostiene que lo empleaba como ejemplo para ilustrar el concepto de la Trinidad en el cristianismo.

En España

Muchos son los lugares y bares que han aceptado de buena gana esta tradicional cultura como por ejemplo Madrid, que dedica una semana del 10 al 17 de marzo con desfiles incluidos. Otras regiones como Murcia llevan celebrando el Día de San Patricio desde 1452, siendo también el patrón de la Policía Local murciana. El motivo de la celebración murciana recae en Alonso Fajardo el Bravo mientras dirigía a las tropas murcianas que derrotaron a un Ejército nazarí en la conocida Batalla de Los Alporchones, cuyo objetivo era robar en la región. La victoria se atribuyó al día de San Patricio y se le nombró patrón de la ciudad.

En otras regiones, como La Coruña, también se ha celebrado esta fecha, siendo la Plaza de Azcárraga el lugar para festejar. Santa Ponça, en Mallorca, realiza su celebración el 22 de marzo. Durante todo el día, la Gran Vía Puig de Galatzó albergará un mercado, espectáculos y actividades para toda la familia. En la calle Bilbao se ha montado un escenario con actuaciones musicales durante la tarde y noche. Por otra parte, en Puerto del Carmen, Lanzarote, alberga uno de los festivales más importantes del archipiélago.

Mención aparte reciben los pubs ubicados en todas las grandes ciudades que con motivo de la celebración incluyen eventos en directo, variedad de cervezas, ampliación de horarios y por supuesto una decoración verde como manda la tradición.