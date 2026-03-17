Sheinbaum aprovecha la frase del Rey sobre los "abusos" en América: "Reconoce excesos y exterminios"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado como "acercamiento" las palabras de Felipe VI sobre la conquista de América, en las que el monarca reconocía que durante el período de la conquista del nuevo continente y la posterior etapa virreinal hubo "muchos abusos".

El Rey pronunció la polémica frase el lunes durante una visita no oficial a la exposición La mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional, hablando con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha afirmado que es "un acercamiento que reconocemos". También ha señalado que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico. Ha sido durante su rueda de prensa diaria cuando Claudia Sheinbaum ha dicho: "La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del Rey en el sentido de lo que hemos estado hablando. De un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo".

No obstante, quedarse en la frase de los abusos es un uso manipulador de las palabras del monarca, ya que durante esa misma visita, Felipe VI recordó también la importancia de Isabel la Católica que en su testamento dejó escrito que era necesario garantizar el buen trato de la población indígena y su consideración de súbditos, sin ninguna diferencia con los que vivían en la Península. A este respecto hay que recordar que las Leyes de Burgos, que firmó el rey Fernando el Católico, certificaron esta igualdad entre los españoles de ambos hemisferios. Por tanto, los indios eran hombres libres y legítimos dueños de sus casas y sus haciendas.

Posteriormente, las conocidas como Leyes Nuevas y las Leyes de Indias conformaron un cuerpo jurídico que garantizaba los derechos y los deberes de la población indígena. Asimismo, este corpus se considera como un antecedente de los Derechos Humanos. Y es que se trata de un caso único en la historia de los grandes procesos de conquista en todo el mundo. El Rey calificaba esta actitud como "un afán de protección", aunque luego en la realidad no siempre cumplía "como se pretende".

Producto de diversas culturas

Al mismo tiempo, Felipe VI comentaba que gracias "al conocimiento nos apreciaremos más". Más tarde, agradecía el trabajo de la exposición y recordaba que "en realidad México es producto" de todas las culturas que han poblado el país, "incluso del propio encuentro con los españoles".

Es la primera vez que el Rey se pronuncia sobre estas cuestiones. En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el Rey se disculpara por los "agravios" cometidos durante la conquista. Con una carta fechada el 1 de marzo de 2019, pedía "una reflexión ante los hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan polémicas a ambos lados del océano".

La falta de una respuesta por parte de Felipe VI provocó que Claudia Sheinbaum no lo invitase a la toma de posesión de 2024. Tanto por parte de López Obrador como de Sheinbaum, los ataques a la Corona española y al legado español en México han formado parte de su estrategia política.

La disculpa de Juan Carlos I

Sin embargo, ya el 13 de enero de 1990, el rey Juan Carlos I viajó hasta Oxaca para reunirse con los representantes de las siete principales etnias mexicanas. Ante ellos, Juan Carlos I dijo: "Claro que la prudencia y la ecuanimidad de los monarcas fue, a menudo, lamentablemente desoída por los ambiciosos encomenderos y venales funcionarios que, por la fuerza, impusieron la sinrazón". También explicó que "la Corona de España procuró desde el mismo momento del Descubrimiento del Nuevo Mundo la defensa de la dignidad del indígena".