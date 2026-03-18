Alfonso Paso, el escritor que llevó el teatro español hasta Broadway

Alfonso Paso, uno de los dramaturgos más prolíficos del teatro español, cumple en 2026 el centenario de su nacimiento. Con más de 200 comedias estrenadas y una carrera marcada por el éxito popular, su figura vuelve a primer plano con distintos homenajes y reediciones. Su hija, Almudena Paso, repasó su trayectoria en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde destacó tanto su obra como su perfil humano."Yo lo que quiero es que mi público se divierta y sea feliz", recordaba Almudena sobre la filosofía de su padre, que marcó buena parte de su producción teatral.

Nacido en Madrid en 1926 en una familia de tradición teatral, Alfonso Paso creció entre escenarios: "Su infancia transcurrió en los teatros y de ahí le vino el amor por este mundo", explicó su hija, que subrayó que esa vocación estuvo presente desde el inicio.

Su carrera estuvo marcada por el éxito. "Llegó a tener siete obras en cartel a la vez en Madrid", destacó Almudena, que también recordó su salto internacional con estrenos en Broadway y traducciones a más de 30 idiomas.

Pese a su popularidad, su teatro recibió críticas desde parte de la intelectualidad. "Le llamaban comercial, pero también burgués cuando hacía obras más serias", señaló, defendiendo la variedad de su producción y su capacidad para moverse entre distintos registros.

Aun así, su conexión con el público se mantuvo constante. "Durante dos horas hacía que la gente se olvidara de todo", insistió, recordando el impacto de sus obras en varias generaciones.

Más allá del teatro: artículos y legado

El centenario llega acompañado de nuevos proyectos, como la publicación de Los pasos perdidos, una recopilación de sus artículos periodísticos: "Quiero que se vea la buena persona que era", explicó Almudena, que destacó el carácter humano de esos textos.

El autor también desarrolló una intensa actividad como columnista durante décadas, con escritos sobre actualidad, historia o literatura: "Escribía en varios periódicos durante años y sobre temas muy variados", recordó su hija.

Los homenajes continuarán a lo largo del año, tanto en España como en el extranjero, mientras su figura vuelve a cobrar protagonismo en el panorama cultural: "Para mí, el legado es todo lo que me enseñó y su amor", afirmó Almudena.