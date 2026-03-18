España ama y odia el nuevo set de Pokémon: las latas de Héroes Ascendentes funcionan

La expansión conocida oficialmente en España como Mega Evolución Héroes Ascendentes ya se encuentra disponible en el mercado desde el 30 de enero de 2026 y el balance de momento es de amor y odio.

Las cartas doradas de Charizard y Dragonite son las más demandadas aparte del Mega Dragonite Ex o Mega Gengar Ex que llegan a tres cifras en el mercado nacional e internacional

En cuanto a la opinión sobre los ratios y hits que se encuentran abriendo sobres de Héroes Ascendentes hemos hablado con nuestro colaborador, Poke Chewe: "Tiene pinta de que es exactamente lo mismo que la de Prismatic Evolutions. Un set con muchísimas cartas, con un montón de hits y con un ratio muy, muy, muy bajo".

Esta colección cuenta con más de 290 cartas e incluye contenido de la expansión japonesa Mega Dream. En este vídeo se pueden ver las nuevas latas con imágenes individuales de Pokémon que, juntas, forman una imagen global. El ratio de hits es bastante bueno en estas latas habiendo serias posibilidades de tener un hit por lata.

Además también hemos podido abrir una de las latas de Mega Charizard Ex X, con su carta promo correspondiente. En las latas se incluyen dos sobres de mejora de Héroes Ascendentes mientras que en las latas tenemos dos de Fuegos Fantasmales, uno de Megaevolución y otro de Chispas Fulgurantes.