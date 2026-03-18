La RAE resuelve la duda sobre 'setiembre': no es una falta de ortografía

En ocasiones al escribir de forma rápida es habitual comerse alguna letra y no incluirla en la palabra. Puede ser el caso al escribir septiembre, pero lo sorprendente de este incidente es que si la letra omitida es 'p' se mantendrá su significado según indica la Real Academia Española (RAE).

Explicación

Esta curiosidad sucede con setiembre, una forma alternativa de septiembre que ha estado en desuso durante mucho tiempo. No obstante, ambas formas son igualmente correctas, aunque creamos que la primera se trata de un error. Según explica la RAE: "es aceptable utilizar cualquiera de las dos formas en cualquier registro". Sin embargo, septiembre es la forma predominante, aunque es común en Perú.

Esto quiere decir que el uso mayoritario de la variante de septiembre se encuentra en España y gran parte de Latinoamérica; sin embargo, la variante de setiembre se encuentra aún arraigada en algunas zonas geográficas con el mismo significado. La pronunciación y la evolución del idioma a lo largo de los siglos ha hecho que algunas palabras se simplifiquen, generando así formas alternativas que son aceptadas por las normas lingüísticas. Estas variantes no son extrañas en el idioma español, como por ejemplo chalé por chalet.

Esta forma lingüística de abreviar se da a menudo en el habla, pero rara vez podemos encontrarla de forma correcta y escrita. En la pronunciación, ese grupo de consonantes se simplifica a menudo en el habla diaria como, por ejemplo, al finalizar participios. En realidad, muchas personas realizan una omisión fonética de setiembre al hablar sin pensarlo, aunque a la hora de escribirlo lo hagan correctamente.

Otubre

El caso de otubre es similar con la salvedad de que la RAE no declara esta palabra como una forma correcta, sino más bien una variante antigua, que se encuentra en el diccionario desde 1803 y que hoy en día es considerada vulgar. En otras palabras, inadecuada para el lenguaje culto. Por eso se aconseja no usarla y está marcada como obsoleta.