Zapatero hace el ridículo al llamar "poeta" al filósofo Ortega y Gasset

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha protagonizado este martes en Caracas una declaración que ha generado polémica al referirse como "poeta español" a José Ortega y Gasset, uno de los pensadores más influyentes de la historia intelectual española.

Zapatero, experto en memorias históricas, cita al ‘poeta’ español Ortega y Gasset en Caracas. Vía @el_pais pic.twitter.com/VFgNPe6iI1 — John Müller (@cultrun) March 18, 2026

La afirmación ha tenido lugar durante su intervención ante la comisión parlamentaria venezolana encargada de supervisar la aplicación de la ley de amnistía, tras la detención de Maduro en Venezuela el pasado mes de enero.

Zapatero, que participaba en calidad de mediador y figura internacional, ha elogiado el proceso venezolano y ha instado a "poner punto final al odio". En este contexto, ha citado a Ortega y Gasset, atribuyéndole una reflexión sobre la vida, pero presentándolo erróneamente como poeta. "El poeta español Ortega y Gasset decía que la vida es una acción que se ejecuta siempre hacia delante y eso es lo que ha hecho Venezuela a partir del 3 de enero y hay que tener una suerte de equilibrio entre la memoria y el olvido", ha señalado.

Visita a Venezuela y respaldo institucional

El viaje de Zapatero a Caracas se produce en medio del seguimiento de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Durante su estancia, el expresidente español se ha reunido con la comisión parlamentaria liderada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien ha llegado a calificarlo como "campeón de la paz".

Zapatero ha defendido que Venezuela atraviesa un momento "inédito" y ha reiterado su apoyo al régimen chavista, evitando pronunciarse sobre cuestiones como la situación de Nicolás Maduro.

Ortega y Gasset, filósofo clave del siglo XX

La polémica surge porque Ortega y Gasset no fue poeta, sino filósofo y ensayista, figura central del pensamiento español del siglo XX. Nacido en Madrid en 1883, fue el principal exponente del perspectivismo y de la llamada "razón vital e histórica", además de una voz clave del movimiento novecentista.

Autor de obras fundamentales como La rebelión de las masas o España invertebrada, desarrolló una intensa labor intelectual desde la universidad y el periodismo, influyendo tanto en España como en Europa. Su legado lo sitúa entre los pensadores más relevantes de la historia del país.

El lapsus de Zapatero ha sido especialmente criticado en redes sociales por contrastar con su habitual reivindicación de la memoria histórica y el valor del conocimiento del pasado. Resulta llamativo que quien ha hecho bandera de esa defensa cometa un error básico sobre una de las figuras más destacadas del pensamiento español.