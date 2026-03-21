De los excesos al botellazo que le causó la muerte. Así fue la vida de don Jaime de Borbón

El 20 de marzo de 1975 moría en Suiza don Jaime de Borbón y Battenberg, segundo de los hijos de Alfonso XIII. Trágico desenlace que la prensa de la época no contó verazmente, probablemente por presiones. Tarde, pudieron saberse las causas, que en este aniversario recordamos. Don Jaime había sido desheredado por su progenitor como su sucesor a la Corona de España a causa de ser sordomudo, en beneficio de su hermano don Juan, padre de quien luego reinaría por decisión del general Franco.

Don Jaime nació en 1908. Sordomudo. No estaba capacitado para reinar. Ni siquiera podía hablar ni oír ni hablar por teléfono, recordaba en sus memorias quien fue su primera esposa, Emanuela Dampierre. Vida llena de problemas la del Infante. Unas monjas se ocuparon de él cuando era niño y le enseñaron a leer por el movimiento de los labios. Dícese que quería mucho a su madre, la reina doña Victoria Eugenia, y hacia su padre manifestaba temor.

Un matrimonio desgraciado

El rey Alfonso XIII fue quien urdió aquel matrimonio con doña Emanuela Dampierre. Habló con la madre de esta y fijaron la boda, para el 4 de marzo de 1935, en Roma. Los novios no se conocían. Matrimonio de conveniencia. "Cuando nos encontramos frente a frente, tras saludarnos -escribía doña Emanuela- él, con su timbre de voz mecánico, como si solo de un ruido gutural se tratara, me dijo: "Somos novios". A eso se redujo nuestro noviazgo".

Tuvieron dos hijos, Alfonso y Gonzalo. Aquel matrimonio fue un completo fracaso. "La vida que Jaime llevaba por aquellos tiempos no era un modelo de sensatez y responsabilidad", evocaba su mujer. Añadía que era un putero. Proseguía en sus memorias: "Un día, hablando con un médico, me enteré de que las personas que padecen la misma discapacidad que Jaime tienen desarrolladísimo su instinto sexual, y desde luego puedo dar fe… Jaime era amable, pero no tierno… Yo sabía de su obsesión por el sexo aunque lo achacaba a una cuestión genética. Los Borbones siempre han sido así". Y también recogemos esta consideración: "Alguien me dijo en cierta ocasión que mi suegro me había elegido a mí para contraer matrimonio con su hijo porque yo era una señora".

Que aquella unión iba a romperse tarde o temprano, estaba cantado: "Entre nosotros no había amor… ni por su parte ni por la mía. Era un mujeriego contumaz y yo lo sabía. Para colmo, empezó a traer a mujeres a nuestra casa y esto era algo que ya no podía admitir. A partir del día en el que me quejé a Jaime con amargura, llevaba a sus amigas a otros lugares".

La pareja, por si fuera poco, no tenía dinero para subsistir. Lo que pudiera haber reunido él lo fue machacando con sus correrías amorosas y, en adelante, don Jaime reclamaba una especie de pensión a la Embajada de España. En la de París, en tiempos de Casa Rojas, este embajador tenía autorización de Franco para acceder a la petición de don Jaime. Lo sé de buena tinta. Cada varios meses, se hacía ser recibido y veladamente daba a entender, aun con sus dificultades vocales, que no deseaba contar su drama a la prensa. Y recibía una y otra vez su estipendio habitual.

Dos años antes de su boda, tras la renuncia de su hermano Alfonso, el primogénito, en 1933, se había convertido en príncipe de Asturias, heredero al trono de España. Solo transcurrieron diez días cuando a petición de Alfonso XIII firmó su renuncia, para él y para sus hijos, en un hotel de Fontainebleau. Cuando su hijo don Alfonso, antes de casarse con Carmen, la nieta de Franco, quiso hacer valer sus derechos a la Corona, era evidente que no podía serlo, dado aquel documento.

Once años después de casarse con Emanuela Dampierre, esta lo abandonó, uniéndose a un financiero italiano, que se ocupó de la educación y crianza de Alfonso y Gonzalo de Borbón, sus mencionados hijos.

Su vinculación con los Franco

La reputación de don Jaime, putañero a ultranza, estaba por los suelos. Y sin oficio ni beneficio, salvo el dinero que primero recibió de su padre, el Rey, y luego, como hemos contado, de la Embajada española, fue transcurriendo su vida, sólo dedicada a los placeres, aquello que ha quedado como una tópica frase: el dolce far niente.

Y entre mujeres de mala vida y borracheras dio en encontrar un día a una cantante germana, Carlota Tiedemann, no precisamente afamada voz lírica, pero sí reconocida alcohólica, con quien nuestro infante don Jaime simpatizó a poco de su ruptura con Emanuela Dampierre. Las noches de vino y rosas de la pareja eran habituales en Lausana, donde vivían.

La vida nos da sorpresas, como reza el estribillo de una canción. Y eso fue lo que le ocurrió a don Jaime de Borbón al enterarse de que su primogénito, Alfonso iba a casarse con la nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiú, tras un supuesto flechazo, repentino, ocurrido cuando ella visitaba Estocolmo del brazo de su padre, el marqués de Villaverde, y acudieron, invitados, a la sede de la Embajada española, ocupada por su titular, don Alfonso de Borbón. Desde el palacio de El Pardo funcionó aquella intriga amorosa. Doña Carmen, la esposa del jefe del Estado, soñaba despierta con aquella boda que podía convertir a su nieta preferida en Reina de España. Elucubración no compartida por su esposo, el Generalísimo, que ya había firmado la elección de don Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de Rey.

Aquella boda, celebrada el 8 de marzo de 1972, acontecimiento nacional sin duda, llevó a don Jaime a Madrid, en vísperas del evento nupcial. En el aeropuerto de Barajas, donde me encontraba para escribir sobre su llegada, estuve al lado de don Jaime. Lo escuché balbucir emotivos comentarios. Hablaba, sí, pero con muchas dificultades, a borbotones, no para tener una conversación más o menos normal. Se hacía entender, aunque de forma complicada. ¿Sordomudo? Me pareció que escuchaba algo, siquiera mínimamente.

Cuando acudió a El Pardo a cumplimentar al jefe del Estado abrió un estuche que contenía un Toisón de Oro, la máxima condecoración real. Franco, cortésmente, lo desechó. ¿A cuento de qué el Infante se arrogaba ese derecho, que sólo podía utilizar un rey reinante?

Aquellos días felices acabaron con la última visita a España de don Jaime, quien regresó a Suiza. Allí le esperaba quien era su segunda esposa, aunque dudamos de si llegaron a celebrar un enlace civil.

La caída mortal

Y uno de esos días absurdos para ambos, en los que discutían acaloradamente como en ellos era corriente, Carlota, que llevaba una botella de licor entre sus manos, la emprendió con el pobre don Jaime, quien recibió tal botellazo en la cabeza, haciéndolo caer por unas escaleras que pisaban hasta la calle. Fue llevado con urgencia al hospital San Galo donde le diagnosticaron un coágulo en el cerebro, siendo inmediatamente intervenido. Tras la operación sufrió complicaciones broncopulmonares, que derivaron en una situación de coma a lo largo de veinte días, hasta que el ya mencionado 20 de marzo de 1975 expiró.

En un caso así se supone que debieron los facultativos recurrir a la intervención de un forense. Si fue así, descubrirían cómo se produjo la muerte por el golpe recibido en la cabeza. Desde luego los medios informativos, al menos los de España, dieron por válido este falso origen del botellazo y la caída del paciente, asegurando que don Jaime de Borbón estaba paseando tranquilamente por la calle con su perrito e inopinadamente cayó al suelo. Insistimos que tuvo que pasar un tiempo hasta saberse la verdad.

En el momento del fallecimiento se hallaban presentes sus dos hijos y su hermana la infanta Cristina. La familia real española llegó para asistir al entierro en el cementerio suizo del bosque de Vaud, donde también está la tumba de la reina doña Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. De aquella última mujer del desaparecido Infante, Carlota, nunca más se supo. Por supuesto, si acaso quiso estar en las honras fúnebres, no la dejaron. Ella era la culpable de esa muerte. Y no hay noticias de que hubiera sido inculpada.