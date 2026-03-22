El doloroso origen de 'Mortal y rosa', la obra maestra de Francisco Umbral sobre su hijo

Llegar a ser un clásico contemporáneo, que suena a oxímoron, no parece fácil y son la mayoría, cuando mueren, o están "muertos en vida", escritores sin lectores; desaparecen sus libros de los escaparates y las propias editoriales destruyen infinidad de ellos, los no vendidos, descatalogados. Y la rueda sigue: más novedades y un final parecido, tarde o temprano. Sólo en las librerías de viejo pueden encontrarse volúmenes que un día estuvieron de actualidad e incluso merecieron la atención de estudiosos y críticos.

Con Francisco Umbral, no reza ese olvido, aunque como es natural las páginas de cultura de los periódicos ya no se ocupen de él, salvo de tarde en tarde, pues nos consta que siguen reeditándose algunos de sus libros, sin duda el que más: Mortal y rosa, del que se cumplió no hace mucho el medio siglo de su publicación.

A comienzos de este 2026 se ha fallado el premio Francisco Umbral "al libro del año", que se concede desde 2011, y esta vez ha recaído en un nieto de Gonzalo Torrente Ballester, Marcos Giralt Torrente, por su obra Los ilusionistas, del año anterior, claro está. Ha coincidido la entrega de este galardón con una exposición en el Teatro Zorrilla de Valladolid, clausurada hace pocas semanas, de caricaturas de conocidos dibujantes que en su día se publicaron sobre Umbral. Asimismo, también pocas fechas atrás, se ha reeditado Leyenda del César Visionario y dos volúmenes de artículos que el escritor madrileño dio a conocer en la desaparecida revista Jano, de medicina y humanidades. Curiosa publicación donde Umbral no tenía reparo en insistir que era poco menos que un enfermo irrecuperable, víctima de la hipocondría.

Padeció casi toda su vida un frío interior que le obligaba a abrigarse, siquiera con una bufanda, en pleno mes de agosto. No era una pose. Compartí con él algunas comidas y si le tocaba sentarse delante de una ventana abierta, cambiaba de sitio inmediatamente. Lola Flores, objeto muchas veces de su atención en alguna de sus columnas, de quien publicó una biografía, lo llamaba al respecto el Constipaíllo. No murió de esas molestias, sino a consecuencia de una operación de colon que fue complicándose, el 28 de agosto de 2007, a los 75 años.

La Fundación que lleva su nombre, inaugurada el 12 de enero de 2009, vela para "estudiar, preservar y difundir su obra literaria y periodística". No sé si habrá actualmente otra de algún escritor también, lo que indica que en Francisco Umbral se da institucionalmente una entidad que prolonga, ya desaparecido, su inmenso legado. Que fue denso tanto en artículos (sus célebres columnas en El País, El Mundo y brevemente en ABC) como en el centenar y pico de libros. Podría compararse esa fecundidad literaria con la de Lope de Vega, pongamos por caso, o la de un tal Alfonso el Tostado. Y repetidamente escribiendo sobre sí mismo, un escritor autobiográfico.

El género de novela en la literatura de Francisco Umbral no responde a lo que se ha entendido siempre como tal. Aplicable en buena parte a muchas de las obras de Camilo José Cela. Miguel de Unamuno llamaba a las suyas "nivolas". Dando a entender que no respondían a lo ritual: planteamiento, nudo y desenlace. Umbral esparce su prosa poética que combina con pensamientos originales, algunos sucesos reales, nombres de personajes verdaderos o inventados, y todo ello lo salpica como en un guiso de variados ingredientes. Pero no hay una acción o argumento alguno que responda a lo que se entiende desde siempre por novela, admitiendo los estilos que se quieran. El de Umbral es propio, original, no se parece al de ningún otro autor. Pero difícil, diríamos imposible de traducir. Así lo atestigua la profesora Anna Caballé, su biógrafa, maestra en ese género, quien en El frío de una vida describe la vida y obra de Francisco Umbral de modo admirable.

Nació en un hospital de la beneficencia

Umbral fue un apellido que se inventó, inexistente desde luego entre sus ascendientes, pues se llamaba Alejandro Francisco Pérez Martínez. A pesar del nombre compuesto, algo llamativo, no le pareció ideal para darse así a conocer en el mundo literario; sus apellidos eran vulgares para él: efectivamente los hay por miles. Y eran los dos de su madre, Ana María, pues se vio obligada a inscribirlo así en el Registro Civil al ser hijo natural. La identidad de su padre (quien al nacer él nada quiso saber de su existencia, y abandonó a su amante) fue durante mucho tiempo objeto de curiosidad, pero nadie supo o quiso hacerlo público, hasta que, tarde, siendo ya Umbral suficientemente conocido, pudo saberse que se llamaba Alejandro Urrutia, abogado cordobés, padre por otra parte del poeta Leopoldo de Luis. Cuando Umbral se encontraba con este, en algún acto literario, se producía en ambos una extraña situación. No parece que confraternizaran mucho, siendo como eran hermanos.

Ana María Pérez Martínez era funcionaria en el Ayuntamiento de Valladolid. Al quedarse embarazada procuró no ser motivo de escándalo entre los suyos y amistades. Viajó a Madrid y al no disponer de dinero, recurrió al hospital benéfico de la Maternidad, en la calle Mesón de Paredes, pleno barrio de Lavapiés, donde vino al mundo el futuro gran escritor Francisco Umbral. Su madre murió de tuberculosis a los cuarenta y siete años, enfermedad que también él padecería durante un par de años.

Apenas fue a la escuela pero leyó centenares de libros

El vocablo autodidacta no hay duda de que es aplicable a Francisco Pérez Martínez, quien tuvo una menguada educación escolar, fue expulsado más de una vez de los colegios a los que iba en Valladolid y su madre era la que lo instruía a su modo y manera. Con una inteligencia privilegiada, el adolescente Paquito leyó infinidad de libros desde esos años, lo que mantuvo hasta su muerte. Esa es la fuente donde encontró la cultura que fue precisando para su carrera literaria.

Escribió esto sobre sus primeros trabajos para sobrevivir: "Haciendo estraperlo de pan, trabajando a los catorce años en el Banco Central, levantándome de madrugada para encender allí la calefacción, repartiendo cartas". Hasta que se puso a escribir cuentos. Y a través de un familiar fue colaborador asiduo en Radio León, donde leía artículos y hacía programas y tertulias. Coincidió allí con otro principiante, Luis del Olmo. Luego, Miguel Delibes le proporcionó en Valladolid la ocasión para escribir en El Norte de Castilla.

Tuvo la primera de las novias que se conocen, con quien acabó casándose en Valladolid el 8 de septiembre de 1995, España Suárez Garrido, estudiante de Magisterio, que no ejerció y muchos años más adelante fue fotógrafa. Convino con ella que primero buscaría trabajo en Madrid y cuando lo encontrara, España se reencontraría con él. Y así fue, durante unos meses difíciles, pasando hambre. Cuando ya pudo recuperarse publicando en alguna agencia de prensa, se reunió con su esposa. La vida de Umbral fue la de malvivir en pensiones hasta que en 1961 pudo alquilar un piso y su vida fue cambiando. En El Norte de Castilla firmó ya con el apellido Umbral artículos en la sección Las Artes y las Letras. Eso, por primera vez en prensa puesto que tiempo atrás, en Radio León, utilizó tal identidad exactamente el 29 de mayo de 1958 para escribir y leer un obituario sobre Juan Ramón Jiménez, que acababa de fallecer.

El dolor de su hijo muerto: su mejor libro

Cuando, mediado el decenio de los 60, Francisco Umbral fue introduciéndose en el Madrid literario, frecuentando editoriales, comenzó a escribir febrilmente cultivando varios géneros, entre ellos la poesía. En el periodo comprendido entre 1965 y 1970, éstas fueron sus obras más notorias: como libros de relatos, Tamouré y Las vírgenes. Novelas cortas, Días sin escuela, la primera, y Balada de gamberros, y ya las de mayor extensión, como Travesía de Madrid donde, como en los títulos anteriores destacaba por un costumbrismo que fue poco a poco dejando de lado. Sus ensayos contenían no pocas originales y atrevidas páginas: Larra, anatomía de un dandy, Lorca, poeta maldito, y sus ácidos comentarios sobre Valle-Inclán, y sus botines blancos, y Lord Byron, del que confesaba haber "fusilado" una biografía que había ya publicado André Malraux.

En cualquier caso, esos cinco años hasta 1970 suponen para Francisco Umbral situarse entre los más destacados prosistas, él ya treintañero. Mas urdía en sus pensamientos el propósito de provocar de alguna manera para no sólo llamar la atención con su literatura, sino convertirse en un escritor popular, ya no sólo por su obra, sino por su presencia, la de quien entre otras autodefiniciones, decía ser "un quinqui vestido por Pierre Cardin". Y el escándalo lo consiguió con El Giocondo, renunciando a su prosa lírica para retratar a un grupo de intelectuales, escritores, actores, pintores, que frecuentaban el café Gijón.

De ellos, todos muy conocidos, él los disfrazaba con nombres supuestos aunque fáciles de identificar en el mundillo artístico, periodístico y literario. Los periódicos, y no todos en sus páginas de crítica de libros, se ocuparon de El Giocondo. Y uno de los que se sintieron objeto de ese chismorreo barato, un escritor flamencólogo gaditano lo agredió violentamente en el propio café, al que renunció Umbral a ir después del incidente. Ese libro no es precisamente de lo mejor de su caletre y así lo dijo Miguel Delibes, entre otros.

Siguió publicando a una media de cinco o seis libros al año, aparte de sus artículos en prensa diaria o revistas semanales. Hasta llegar en 1975 a su obra cumbre: Mortal y rosa. El título ya lo había utilizado anteriormente en Amar en Madrid. Provenía de los últimos versos de La voz a ti debida, el más conocido poemario de Pedro Salinas: "…esta corporeidad mortal y rosa / donde el amor inventa su infinito". Cuando Umbral le entregó el original al editor catalán Joan Teixidor estuvieron a punto de cambiarle el título, por el de Estoy oyendo crecer a mi hijo, que acabaron desechando. Como anticipo, Umbral recibió un talón bancario por importe de cincuenta mil pesetas.

Mortal y rosa, con la más exquisita prosa poética, profunda, tierna, de un lirismo elevado para contar un drama que nunca superó, Francisco Umbral evocaba la muerte de su hijo Francisco, Pincho lo llamaba, víctima de leucemia, a sus casi seis años de vida, tres meses antes de cumplirlos, el 24 de julio de 1974. Era el fruto de su matrimonio con María España Suárez, nacido justamente nueve años después de ese enlace. Para el crítico Santos Sanz Villanueva "Umbral no quiso escribir una obra lacrimógena y sentimental. Habla de sus momentos de felicidad y plenitud con el niño sano y luego del terrible padecimiento de su enfermedad y de su muerte… La muerte de Pincho tuvo efectos devastadores en Umbral, pero en el tratamiento literario evitó las truculencias". El mal que acabó con la vida joven del niño lo definió así: "La leucemia mira a los niños como un gato amarillo y lamedor".

Se ha sabido que el escritor conversaba a menudo con su hijo, grabando cuanto le decía a Pincho y lo que este le comentaba con su ingenuidad. El padre no utilizaba esa voz grave tan habitual en él, sino que lo hacía con un tono delicado. Cuando el niño iba a sus habituales revisiones en la Fundación Jiménez Díaz, se entretenía dibujando monos, que sus padres guardaron celosamente, como asimismo aquellas cintas magnetofónicas. Amigos del matrimonio seguían el transcurso de la grave enfermedad. Jesús Hermida, desde Nueva York, enviaba medicinas contra la leucemia, por si en ese hospital no la tenían.

La aparición de Mortal y rosa resulta que no fue recibida del modo elegíaco como hoy en día viene reconociéndose desde hace muchos años ya, sino que los críticos, en su mayor parte, renunciaron al elogio, no encontraban materia literaria en el libro que mereciera su aprobación. Pocos hubo que, desde el primer momento, supieron valorarlo, como Miguel Delibes: es un libro que quedará. Como así ha sido.