La literatura juvenil apuesta por el formato diario con 'Diario de una chica vampira'

La editora de Anaya Infantil y Juvenil, Patricia Emo, ha presentado en esRadio, en el programa Es la Mañana de Fin de Semana, el libro Diario de una chica vampira, una de las principales apuestas editoriales para el público infantil en 2026.

Durante su intervención en el espacio La Biblioteca de Elia, Emo ha subrayado la importancia de este lanzamiento dentro del catálogo de la editorial. "Bueno, para nosotros Diario de una chica de Vampira es una de las grandes apuestas que tenemos para este año", ha afirmado, explicando que se trata del inicio de una serie con continuidad prevista.

Formato visual

La editora ha detallado las características del libro, que combina distintos elementos narrativos con un enfoque visual muy marcado. "Se trata de un libro que combina fantasía, aventuras paranormales con un realismo cargado de de dramas de identidad. Con mucho, mucho humor. Y una estética con un toquecito gótico escrito a modo de diario con unas ilustraciones en Bono que salpican, , las dobles páginas va muy, muy ilustrado, con mucho detalle, una edición muy cuidada", ha señalado.

El diseño es uno de los aspectos clave de la obra. Emo ha explicado que incluye múltiples recursos gráficos pensados para captar la atención de los lectores más jóvenes: "Sabemos que son adecuados para para este tipo de lectores y incorporan, pues, además de las ilustraciones que en este caso son envono, fichas de personajes, listas con todo tipo de decoraciones en los márgenes, pequeños dibujos de criaturas, notas manuscritas".

Sobre el impacto de estos elementos en la experiencia de lectura, ha añadido que "todo esto reforza el tono de diario Real engancha mucho a lectores, bueno, que buscan, además de una lectura ágil, también elementos de gráfica muy visual".

La protagonista

La historia sigue a Hester, una adolescente que vive situaciones propias de su edad mientras afronta una transformación inesperada. "Vemos como nuestra protagonista pues que vive en una familia un tanto peculiar que son cazadores de monstruos. Ella misma en algún momento se convierte en un en una vampira y tiene que lidiar con estos problemas de cómo se lo cuento a mis compañeros", ha explicado la editora.

El tono del libro incorpora humor a través de juegos de lenguaje y situaciones irónicas. "Está cargado de pues de recursos de diálogos muy, muy sugerentes y bromas chistes y forma parte de también de de el formato estilo diario el que está escrito", ha indicado.

Más allá del componente fantástico, Emo ha destacado el valor del diario como herramienta personal. "Escribir un diario, puede suponer un una buena forma de conocerse a sí mismo, de ordenar los pensamientos y las emociones, bueno, pues , de reforzar también incluso la memoria y la creatividad", ha afirmado.

También ha puesto el foco en las relaciones familiares dentro de la historia. "La familia es uno de los valores que encontramos en en el libro. Es una familia imperfecta, la de Hester, pero bueno, es una familia leal y el abuelo forma parte de ella", ha señalado.

Continuidad

Diario de una chica vampira es solo el comienzo de una saga que continuará en los próximos años. "El segundo está previsto para septiembre y en 2027 tendremos la tercera entrega", ha avanzado Emo durante la entrevista.

La editora ha explicado además que se trata de una serie con origen fuera de España. "Es una es una serie que se publicó originalmente en Alemania", ha indicado, lo que abre la puerta a futuras entregas en función de su evolución editorial.

Sobre el calendario de publicación, ha defendido la elección de septiembre como momento clave para nuevos lanzamientos dirigidos a jóvenes lectores. "Septiembre es un buen mes, precisamente porque se incorporan del período vacacional, comienza ya su rutina en el cole Instituto con ya con con nuevas lecturas, , en el horizonte", ha concluido.