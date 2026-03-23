Entrevista a Leo Marín, el joven español bicampeón de Europa de Pokémon GO

El Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026 reunió en el ExCeL London a los mejores Entrenadores del mundo el pasado mes de febrero. Entre los grandes protagonistas destacó el español Leo "P4T0M4N" Marín Torres, que se proclamó campeón en Pokémon GO y se llevó el codiciado trofeo a casa.
Pregunta: En primer lugar felicidades por el torneo. ¿Qué primeras valoraciones sacas de él?
Respuesta: Este campeonato ha sido muy especial para mí. Después de una derrota temprana en un sistema de doble eliminación, la presión de no poder perder ningún otro enfrentamiento era muy grande. Aun así, tener a toda mi familia allí apoyándome fue lo que me dio la motivación necesaria para no rendirme y seguir luchando hasta el final.
P: A nivel de preparación, ¿qué tipo de entrenamiento has seguido en el día a día previo al torneo?
R: En este torneo nos enfrentábamos a un meta reducido, ya que habían pocos Pokémon realmente jugables. Por ello, la práctica era una parte esencial de la preparación, pues conocer bien los diferentes match-ups entre los Pokémon del meta podía marcar la diferencia.
P: Durante el torneo, ¿priorizas más la tranquilidad de cara a concentrarte en el juego o hay tiempo para divertirse?
R: Aunque Pokémon GO es un juego que disfruto mucho, a la hora de competir en un torneo la diversión pasa a un segundo plano. Intento estar lo más concentrado posible en cada combate para poder dar lo mejor de mí.
P: ¿Cómo manejas la presión con solo 18 años de enfrentarte a un torneo así?
R: Si bien la presión siempre es un factor, competir en este juego es algo que realmente disfruto. Además, el hecho de estar siempre acompañado de mi familia y de amigos que me apoyan hace que esa presión termine convirtiéndose en motivación.
P: ¿Cómo compaginas el día a día de un chico de 18 años con competir?
R: En mi caso, la preparación para cada torneo suele concentrarse en una o dos semanas previas. Más que jugar constantemente, intento enfocarme en analizar qué Pokémon espero que se jueguen en el torneo y cómo afrontar esos enfrentamientos. De esta forma puedo organizar bien mi tiempo y compaginar los estudios, los torneos y también mi tiempo libre.
P: Dos años consecutivos ganando. Ya sabían de tu calidad tras lo del año pasado. ¿Has notado que un mayor respeto hacia ti en este torneo?
R: Sí que es cierto que, después de ganar el año pasado, muchos jugadores ya sabían de lo que era capaz. Aun así, en un torneo de este nivel todos los rivales son muy fuertes y cualquier partida puede decidirse por pequeños detalles. Más que notar un trato diferente, lo que siento es que cada vez el nivel competitivo es más alto y que todos los jugadores llegan muy preparados.
P: ¿Tras esto qué objetivos te marcas a corto plazo?
R: Los siguientes campeonatos a los que asistiré serán en Sevilla y en Praga, así como el campeonato internacional de Norteamérica poco más tarde. En todos ellos trataré de dar lo mejor de mí y luchar por la victoria. Más allá de eso, mi principal objetivo y mi sueño desde que empecé a competir siempre ha sido convertirme en campeón mundial. Después de haber quedado segundo en el mundial del año pasado, daré todo de mí para intentar conseguirlo este año.