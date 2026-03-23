Francesc Galí presenta en Barcelona su libro 'Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi'

Dividido en dos partes, 'Zenobia' y 'Montjoi', el libro presenta cronológicamente la historia de la escritora y traductora Zenobia Camprubí entrelazada con muchos otros relatos familiares, y con el marco geográfico y emocional del valle de Montjoi (Girona) siempre presente, tal y como explica la editorial en un comunicado.

La historia está contada desde la óptica de su sobrino-nieto, Francesc Galí, quien explora la relación de Zenobia con su familia catalana, en particular con su tía – y bisabuela del autor – , Eugenia Darna Grau.

La segunda parte del libro está enfocada en la cala, cuyos secretos e historias se desgranan a través de la vivencia de aquellos personajes que han ido habitando la Cala Montjoi a lo largo del tiempo. Galí dedica este segundo fragmento del libro al Valle de Montjoi, antiguamente Magrigul, y muestra cómo se vivía en Montjoi de Dalt y Montjoi de Baix, y su evolución hasta el presente. Incluso dedica una parte de la historia al restaurante El Bulli y sus fundadores.

Por las páginas del libro desfilan figuras de primer nivel de la cultura y la creación, como Juan Ramón Jiménez, Ferran Adrià, Oriol Bohigas o Francesc d’Assís Galí, junto a otros personajes menos conocidos pero "fundamentales para entender el universo humano y simbólico de Cala Montjoi", como Quimet Corcoll del Montjoi de Baix, Felip Berta del Montjoi de Dalt o José Lozano de El Bulli.

Todo ello configura un relato en el que "memoria familiar, historia cultural y paisaje salvaje se entrelazan de forma singular". Para el autor, este libro "quiere rescatar la voz de Zenobia y el espíritu de la Cala Montjoi para demostrar que los paisajes tejen identidad y una historia profunda".

Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi es una obra "muy coral" que mezcla crónica, novela y ensayo. En enero, la edición en castellano del libro fue presentada en la Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva), pueblo natal del poeta. Posteriormente, también se presentó en el Teatro de Roses y en la biblioteca de Figueres, en Girona.