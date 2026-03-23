Habermas, el filósofo que civilizó el marxismo, ha muerto

En junio de 1967, durante un congreso del SDS en Hannover, un joven profesor llamado Jürgen Habermas intervino en un debate con Rudi Dutschke, el líder más visible del movimiento estudiantil radical. Jürgen criticó el voluntarismo extremo, el activismo directo sin análisis profundo y la disposición a escalar hacia formas de acción que pudieran provocar violencia o socavar las instituciones democráticas frágiles de la República Federal Alemana (recién salida del nazismo y con la comunista RDA al lado).

Habermas dijo que la ideología voluntarista de Dutschke —que comparó con el socialismo utópico de 1848— debía llamarse, en las condiciones actuales, "fascismo de izquierda". Lo hizo para advertir del peligro de que una izquierda radical, por pura voluntad de acción y desprecio a la deliberación racional, terminara reproduciendo rasgos autoritarios, antipluralistas y antidemocráticos parecidos a los del fascismo histórico.

Un poco después, su maestro en la Escuela de Frankfurt, Theodor W. Adorno, soltó una frase que se hizo famosa en el contexto de la revuelta estudiantil de 1968: "Cuando elaboré mi modelo teórico, no podía imaginar que la gente intentaría realizarlo con cócteles Molotov." Adorno pertenecía a esa clase de académicos marxistas que pretendían transformar el mundo, pero con cócteles al estilo dry martini y daiquiri (lo llamaban teoría crítica) en lugar de los Molotov de las barricadas. Vivían cómodamente criticando el capitalismo desde dentro del capitalismo. Ni que decir tiene que, aunque marxistas, jamás se les pasó por la cabeza trasladar la sede del Instituto a alguna ciudad de la Alemania comunista.

Otro teórico comunista, Georg Lukács, se burlaba de los marxistas-chic de Frankfurt describiéndolos como cómodos burgueses habitando las lujosas suites del Gran Hotel Abismo, cinco estrellas, esquina Avenida Sigmund Freud con el Boulevard de la Dialéctica de la Ilustración. Adorno y su prometedor discípulo Habermas eran los protagonistas por parte de la casta docente en medio de la crisis del Instituto de Investigación Social. Los estudiantes radicales (muchos de ellos exalumnos o asistentes a sus seminarios) ocuparon edificios, protestaron violentamente y algunos defendían tácticas como lanzar cócteles Molotov contra la policía o contra el Springer-Verlag (la gran editorial conservadora alemana).

Adorno y Habermas tenían dos opciones: unirse a los estudiantes y prender fuego a su propio Instituto, o llamar a la policía para que detuvieran a sus alumnos. Por cierto, unas alumnas se desnudaron en un acto frente a Adorno, que, como buen burgués por muy marxista que fuese, se escandalizó y casi le dio un síncope (murió poco después). Finalmente, llamaron a la policía, lo que provocó que el más radical de los "frankfurtianos", Herbert Marcuse, les acusara de traicionar los principios contestatarios que siempre habían tratado de transmitir.

Habermas comprendió que no tenía sentido una enmienda a la totalidad del sistema liberal. Filosóficamente, había que adaptar el marco socialista al paradigma capitalista. Para ello elaboró su gran obra, Teoría de la acción comunicativa (1981), donde distinguió tajantemente entre acción estratégica (orientada al éxito individual, manipuladora, instrumental; el típico "yo gano, tú pierdes" del mercado o la burocracia) y acción comunicativa (orientada al entendimiento mutuo, al consenso racional sin coacción, donde los participantes coordinan sus planes de acción mediante el diálogo).

Unidad racional y diversidad cultural

En esta teoría, la racionalidad ya no es solo instrumental (como en el mercado), sino racionalidad comunicativa en la que los hablantes elevan pretensiones de validez criticables (verdad en lo objetivo, rectitud normativa en lo social, veracidad en lo subjetivo) y solo aceptan argumentos mejores en un proceso ideal de discurso libre de dominación. Habermas contrapuso el mundo de la vida (esfera de la interacción cotidiana, identidades, valores compartidos, donde reina la acción comunicativa) al sistema (economía y Estado regulados por dinero y poder, donde domina la acción estratégica). Su tesis central es que en la modernidad el sistema "coloniza" el mundo de la vida, produciendo patologías como la pérdida de sentido, alienación y desintegración social. La solución que proponía era potenciar la acción comunicativa para que el consenso racional (no el poder o el dinero) coordine la sociedad, permitiendo una "unidad racional de la especie con diversidad cultural razonable".

Habermas vio que en los años 70 los liberales (Rawls con Teoría de la justicia, Hayek con Derecho, legislación y libertad, Nozick con Anarquía, Estado y utopía) habían copado la hegemonía en la reflexión sobre la justicia, rompiendo el monopolio marxista, y que había que adaptarse a los nuevos tiempos liberales. De ahí que su teoría fuese implícitamente una respuesta a esa hegemonía, tratando de inyectar un componente más social al marco liberal y apostando por que, a través del "consenso" y una mayoría social de izquierdas, los postulados socialistas siguieran imponiéndose.

Sin embargo, al ser una teoría más social que estrictamente filosófica (a diferencia de la de Rawls), terminó siendo —aunque involuntariamente— un cimiento de la fundamentación del multiculturalismo irracionalista y el posmodernismo woke que hoy arrasa los principios de la democracia liberal. Aunque Habermas fue un crítico feroz del posmodernismo (Lyotard, Derrida, Foucault) y del relativismo cultural irracionalista —los acusó de abandonar la razón universal y caer en irracionalismo o neoconservadurismo disfrazado—, en su contradicción performativa entre la apuesta por un consenso comunicativo y su desarraigo de cualquier atisbo de verdad referencial, el acuerdo que defendía terminaba priorizando la empatía y la solidaridad sobre la racionalidad y la objetividad, como el también relativista Richard Rorty, respecto al que trató de distanciarse aunque no pudo porque las ideas de Habermas tenían fallos fatales en cuanto que en su planteamiento sobre el discurso público era inevitable que desembocase en debates en los que primaba la fuerza de la mayoría, por lo que la racionalidad objetiva sería desplazada por sistemas ideológicos autodenominados "razonables".

En su último giro de guion, se alió con Joseph Ratzinger (futuro Benedicto XVI) en un diálogo de 2004 sobre razón y religión en la sociedad postsecular, defendiendo una especie de Logos compartido entre secularismo y fe. Ambos, por cierto, pertenecieron a las Juventudes Hitlerianas en su adolescencia (algo que Habermas admitió públicamente, aunque era tabú removerlo en entrevistas profundas).

De Frankfurt al Vaticano

La deriva de Habermas es un buen ejemplo del naufragio no solo filosófico, sino también político, económico y civilizatorio de Europa. Ciertamente contribuyó a hacer del marxismo una doctrina civilizada, alejada de la violencia, pero al mismo tiempo, por sus prejuicios antiliberales y anticapitalistas, formó parte del equipo de filósofos europeos que han sumido al continente en la irrelevancia, la banalidad y la obsolescencia.

Pero, como señalé anteriormente, lo mejor de Habermas no está en su teoría, sino en su ejemplaridad. Lo mismo que demostró un coraje moral extraordinario al empezar su carrera enfrentándose a sus alumnos de extrema izquierda que usaban la violencia, ahora ha vuelto a recibir exabruptos por parte de sus mismos "camaradas" en la izquierda por criticar el uso torticero del término "genocidio" para la actuación de Israel en Gaza, negándose a instrumentalizar el acontecimiento más tenebroso del siglo XX para atacar a los judíos en un doble giro antisemita especialmente abyecto. Recordemos que las teorías de los hombres sobre la verdad pasan, pero es su coraje frente a la mentira lo que permanece.

Descansa en paz, Jürgen. Supiste ver y tuviste el coraje de denunciar el fascismo en los cócteles Molotov de la izquierda radical y trataste de legar una teoría que, en manos ajenas, facilitó el irracionalismo woke que hoy socava la razón universal que tanto defendiste y que hoy es tachada de colonialismo occidental. Son malos tiempos para la filosofía.