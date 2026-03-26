El Reina Sofía frena al Gobierno Vasco: desaconseja "rotundamente" mover el 'Guernica'

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha desaconsejado "rotundamente" el traslado del 'Guernica', de Pablo Picasso, ante el riesgo de deterioro que podrían causar las vibraciones propias del transporte de obras de arte, según un informe técnico que se publicó ayer.

El documento, que ha elaborado el Departamento de Conservación-Restauración del museo, responde a la petición del Gobierno Vasco para trasladar de forma temporal la obra al Museo Guggenheim de Bilbao. El informe concluye que el estado actual del lienzo y sus características lo hacen vulnerable a cualquier tipo de movimiento. El informe indica que el transporte puede causar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros".

El análisis señala que el famoso cuadro de Pablo Picasso "se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales. Sin embargo, de cara a un posible traslado, su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables". El informe es contundente: "Se desaconseja rotundamente su traslado".

La petición del Gobierno Vasco

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido la solicitud del traslado temporal del cuadro al País Vasco entre el 1 octubre de 2026 y junio de 2027. "No se debe despachar con un no, sin un análisis serio y en profundidad", ha afirmado Bengoetxea. Hay que señalar que las fechas para las que solicitan la cesión temporal coinciden con el 90 aniversario del bombardeo de Guernica.

Además, como si el informe no fuera lo suficientemente claro, Bengoetxea ha calificado de "grave" la situación que ha generado la petición y ha aseverado que no se trata de "una cuestión meramente técnica", sino de "una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación". Desde el Gobierno del País Vasco, piden "un cambio de mirada por parte del Gobierno, y un trabajo en conjunto entre Ejecutivos".

Los traslados históricos de una obra cumbre

Uno de los factores principales del actual estado de conservación del 'Guernica' es su historial de desplazamientos. Durante sus primeros años, la obra viajó en diversas ocasiones. Debido a ello se realizaron intervenciones de restauración entre 1943 y 1957.

Tras su último recorrido por Estados Unidos, se decidió no volver a mover la obra hasta su regreso a España. El propio Picasso aceptó que el lienzo se mantuviera en Estados Unidos y rechazó que se desplazara a Londres y París en la década de los años 60. Llegó definitivamente a España en 1981.