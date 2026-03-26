La Facultad de Música y Artes Escénicas de UAX celebra el Día Mundial del Piano con una OpenWeek

Un claustro de excelencia que se encarga de formar en esta facultad, la única en España, al futuro de la interpretación y del arte musical de nuestro país a través de la metodología propia de UAX, que combina teoría y práctica, y que prepara a los estudiantes para afrontar su integración natural en la industria, impulsando de esta manera su empleabilidad.

Además, en el marco de esta celebración, la Facultad de Música y Artes Escénicas UAX ha puesto en marcha la OpenWeek, una cita que está teniendo lugar del 23 al 27 de marzo con actividades como una OpenClass con Iván Cítera, centrada en la interpretación pianística en todas sus dimensiones (técnica, musical y artística). En su programación también también cuenta con conferencias como la de la Dra. Marisa Santisteban Fuentes sobre la Escuela Napolitana o con actuaciones como la del joven pianista Alejandro Pérez, alumno de Cítera en el programa de Alta Especialización del Centro de Alto Rendimiento Musical de UAX.

La Facultad de Música y Artes Escénicas de UAX cuenta con un profesorado de reconocido prestigio que desarrolla una doble vertiente profesional y docente. Entre ellos destaca Iván Martín, pianista de trayectoria internacional, que colabora con las principales orquestas españolas e internacionales como la London Philharmonic o la Wiener Kammerorchester. Además, ha actuado en salas de referencia como el Carnegie Hall y ha participado en festivales como La Roque d'Anthéron.

Por su parte, Iván Cítera, docente de Piano y Música de Cámara, comenzó su trayectoria a los nueve años interpretando el Concierto en La Mayor K.488 de Mozart. Su talento le ha llevado a actuar en grandes escenarios como el Teatro Colón. Reconocido con premios internacionales como el Premio Konex, Cítera ha trabajado con maestros como Poldi Mildner, Antonio De Raco, Andrzej Jasinski y Sergiu Celibidache, consolidando así una carrera de excelencia.

Otro de los grandes nombres del claustro es Giuseppe Devastato, pianista y compositor napolitano, que ha actuado en auditorios de referencia mundial como el Auditorium Parco della Musica de Roma o el Tokyo National Auditorium. Su estilo, con un sonido inspirado en el bel canto italino, le ha llevado a ganar numerosos premios como el International Prize Cartagine y varias medallas en los Global Music Awards.

Pepe Rivero, pianista y compositor, forma parte de la 'Nueva Generación' de músicos cubanos en la escena del Jazz internacional, y compagina su labor docente con la dirección musical del Latin Jazz Festival en España. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de la talla de Paquito D'Rivera o Celia Cruz y ha sido nominado a los Latin Grammy.

Completa este elenco de profesores Cristina Cavalli, pianista italiana con una sólida trayectoria internacional y un repertorio que abarca desde el Barroco hasta la música contemporánea. Su trabajo discográfico Ritratti ha sido reconocido en los Global Music Awards. Además, ha actuado en salas como Shanghái Symphony Hall y la Sala Verdi de Milán, así como otros escenarios de Europa, Asia y América.

UAX indicó que la doble labor de estos maestros del piano, que compaginan la docencia y la faceta profesional, permite que los jóvenes artistas y estudiantes de la Facultad de Música y Artes Escénicas de UAX conozcan de primera mano las habilidades y escenarios a los que deberán enfrentarse cuando accedan al mercado laboral. "Esta conexión directa convierte a UAX en la cantera de una nueva generación de talentos que liderarán la industria musical en los próximos años", señaló.