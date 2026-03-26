Ni bollos franceses ni dulces: el verdadero origen de 'Llorar como una Magdalena'

La locución llorar como una Magdalena se emplea en español para referirse a un llanto intenso o desconsolado. Aunque algunos puedan asociarla con los conocidos bollos dulces llamados magdalenas, su origen es religioso, muy vinculado a la Semana Santa.

Esto se debe a que alude a María Magdalena, seguidora de Jesús que lloró desconsoladamente tras la crucifixión. Esta relación histórica plantea una duda frecuente: ¿se escribe Magdalena con mayúscula o con minúscula?

Mayúscula y minúscula

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la expresión se escribe con mayúscula inicial: Magdalena, por su referencia directa al personaje bíblico. Así, las formas correctas son: llorar como una Magdalena o estar hecho una Magdalena.

Sin embargo, es común que surjan confusiones. La palabra magdalena en minúscula se refiere a los bollos franceses o, en contextos literarios antiguos, a "una mujer penitente o visiblemente arrepentida de sus pecados". Por eso, la diferencia entre mayúscula y minúscula no solo es ortográfica, sino que también marca el sentido y el origen de la expresión.

Contexto lingüístico y cultural

La mayúscula indica que se alude al personaje histórico y religioso, mientras que la minúscula se limita a objetos o sentidos figurados ajenos al llanto. La RAE recuerda que, aunque la frase se ha incorporado al español moderno y se emplea en contextos literarios y cotidianos, respetar la ortografía correcta es clave para mantener el significado claro.

Curiosidad

El nombre Magdalena proviene de Magdala, localidad del actual Israel. La asociación entre María Magdalena y el llanto intenso se ha mantenido en la lengua española, mientras que los bollos franceses llamados magdalenas surgieron siglos después y sin relación con la expresión.