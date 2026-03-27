'El Cazador Acecha': la obra cumbre del Green Arrow de Mike Grell en un nuevo DC Finest

Nuevo DC Finest de Panini, en esta ocasión con el Green Arrow de Mike Grell, es decir, uno de los mejores Oliver Queen de la historia por importancia histórica, arcos, calidad y asentamiento del lore del personaje. Si no conocen a Queen, aunque luego tuvo varias versiones de cómo nació Green Arrow, lo más habitual es ver al niño mimado y pijo siendo un millonario y un egoísta que no cambió hasta que acabó náufrago en una isla.

En esa soledad de la isla perfeccionó su puntería infalible y, lo más importante, desarrolló una conciencia social que lo obligó a mirar más allá de su propia fortuna al regresar a Star City. Murió el niño rico y nació el héroe. Mike Grell no defraudó la esencia del personaje y fue más allá, sobre todo con un arco en concreto. Os contamos cuál fue.

Mike Grell se puso al frente y mejoró todo

La era moderna de Green Arrow es sinónimo de Mike Grell, quien a partir de 1987 cogió al personaje y terminó de perfilarlo. Hizo 80 números entre 1988 y 1993 y no sería hasta mucho después, en 2001, cuando esa esencia de Mike Grell la siguió un tal Kevin Smith. Grell lo puso arriba, luego bajó y Smith lo recuperó.

Judd Winick llegaría entre 2003 y 2007 y Jeff Lemire en The New 52 (2013-2014). Por cierto, se ha cancelado en USA, pero en España está saliendo y saldrá todo lo relacionado con la cabecera que Chris Condon ha liderado y que tiene un nivel altísimo llevando al héroe a su faceta más callejera de defensor de las causas perdidas de los más débiles. En España se han publicado cuatro tomos de tapa blanda hasta el momento con varias grapas y con historias relacionadas con las malas prácticas de algunas empresas que provocan problemas de salud en una comunidad.

¿Qué contiene este DC Finest?

En este DC Finest encontramos, entre otras cosas, el arco histórico y mil veces elogiado de El Cazador Acecha, donde veremos a un veterano Green Arrow viviendo con Canario Negro (Dinah Lance) y enfrentándose a una serie de crímenes que tienen relación con un oscuro secreto dentro del poder de la ciudad de Seattle. Estos crímenes o ajusticiamientos son cometidos con, ojo, un arco y unas flechas que recuerdan al propio Flecha Verde.

Este primer arco lo conforman tres libros, un total de 156 páginas de las más de 490 que tiene este cómic en total. Por lo tanto, no solo veremos este arco de El Cazador Acecha sino también más aventuras de Green Arrow en Seattle impartiendo justicia.

Lo mejor de esta historia, aparte de un dibujo clásico descomunal, es la capacidad de Mike Grell de poner en la lupa a Oliver Queen. Le coge en una etapa madura, repleta de dudas y melancolías, y le lleva al extremo para saber qué quiere de su actual vida y de, por ejemplo, su futuro familiar. ¿Se puede tener un hijo jugándote la vida cada día en la calle? ¿Y si los dos miembros de la pareja lo hacen? ¿Pasarías de tus valores y de tus límites si la persona que amas puede morir? Oro puro al guion.

Como digo, Grell ofrece una buena historia callejera, conspiraciones de los poderosos, una misteriosa arquera de por medio y encima mete el dedo en la llaga de la psique de Queen. Lo hace con bastante texto de por medio, hecho que podría catalogar su narrativa de lenta y sosegada, cosa que a mí no me importa si el fondo y la forma son los adecuados. Al público joven le echará para atrás, pero harían mal en no leer esto como mínimo una vez en la vida.

Por cierto, por si quedaba alguna duda, Grell guioniza y dibuja, dejando momentos tan maravillosos como este:

Respecto a la edición, papel poroso, señoras y señores. La mejor opción para el dibujo y el color de este clásico de los años 1987 y 1988. En el lomo del cómic se pueden ver los años donde salieron estos números. Aquí lo que contiene: Green Arrow: The Longbow Hunters 1-3, Green Arrow 1-8, The Question 17-18, Detective Comics Annual 1, Green Arrow Annual 1, The Question Annual 1.

Conclusión: una etapa maravillosa del personaje con un arco considerado por muchos como santo y seña del lore de Green Arrow. Solo por El Cazador Acecha este tomo ya valdría la pena. El resto del cómic mantiene el nivel y Grell muestra todo su repertorio al guion y al dibujo para sentar cátedra con el arco y las flechas de Oliver. ¡Y con papel poroso! Maravilla. Si gustan, disfruten de la lectura.

Análisis técnico del cómic: guion y dibujo de Mike Grell, contiene Green Arrow: The Longbow Hunters 1-3, Green Arrow 1-8, The Question 17-18, Detective Comics Annual 1, Green Arrow Annual 1, The Question Annual 1, editorial Panini, rústica con solapas, 544 páginas y un precio de 49,95 euros.