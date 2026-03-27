La primera Comic Con de Málaga sobrepasó expectativas, eso es un hecho. Y sin abundar en las razones por las que lo hizo, y las interminables colas al sol que los visitantes tuvieron que soportar, este año la cita no solo se mantiene sino que redobla esfuerzos de gestión, organización y ambición para engrasar el mecanismo. Las fechas oficiales anunciadas el jueves fueron las del 1 al 4 de octubre de este año.

Un mecanismo que dejó 50 millones de euros en las arcas, una poderosa razón para que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga repitan asociación con los directivos de la San Diego Comic Con que lleva celebrándose décadas en la ciudad norteamericana, erigido sin discusión como el mayor evento fan de la cultura pop del mundo.

En suma, ganas de más por parte de organizadores y poderes públicos, confían en los fans para repetir la parte buena de la experiencia. David Glanzer, jefe de la estrategia de comunicación, contactó desde San Diego en la presentación que tuvo lugar en el Matadero de Madrid para agradecer el apoyo de fans, majors, tiendas y asociaciones que estuvieron allí. Y se mostraron abiertos a escuchar a los organizadores para aprovechar la tesitura malagueña.

Presentación en Matadero de Madrid | Mario Martín

Nadie de los implicados, al menos por la parte española, debía esperar la España friqui que se congregó en los distintos halls de la convención en septiembre del año pasado. El éxito fue abrumador, pero veladamente al principio y después no tanto, se hizo referencia a esa también abrumadora, pero para mal, experiencia de los que compraron su entrada.

Fernando Piquer, director general de la San Diego Comic Con Málaga, e Ignacio Román, director gerente del Palacio de Ferias y Congresos Fycma de Málaga, procedieron a enumerar los medios, no sin evocar antes el entusiasmo de la comunidad ante la primera fiesta de la cultura pop en la ciudad andaluza. "En la primera edición se vieron cosas especiales, familias enteras, fans emocionados, amigos que llevaban meses planeando el viaje y cosplays que habían invertido cientos de horas de su vida. Y esto no se finge. Lo primero que quiero decir hoy a los fans es gracias", dijo Piquer.

Lo segundo fue enumerar los medios para que lo malo no se repita, aunque advirtiendo: "colas va a haber". Pero se refuerza una parte organizativa y de estrategia en la que la organización lleva trabajando desde el año pasado: "Habrá más contenido en el recinto ferial. No tener más, sino tener lo relevante. Ampliamos el área de exhibidores, realizando un nuevo Exhibitor Hall para doblar el espacio con un pabellón temporal cerrado que servirá para acoger el doble de contenido en zonas independientes y garantizar el flujo de las personas".

El segundo anuncio un segundo pabellón temporal cerrado de 1.200 metros cuadrados para el "Artists Alley" o callejón del artista, para que haya más visibilidad para el talento y grandes firmas del mundo del cómic, la literatura, videojuegos o el cine.

"La tercera es Gaming Plaza, que ahora tendrá una ubicación independiente con accesos propios dentro de un planteamiento general de distribución para vivir el evento de manera más fluida y ordenada en el recinto. Que los aficionados y creadores tengan más espacio para vivir esas experiencias y que los accesos y colas sean más ordenadas", enumeró Piquer, entonando de nuevo una disculpa.

"Vamos a sumar un nuevo auditorio para la programación de contenidos para disfrutar de paneles, charlas y experiencias. También hemos trabajado para mejorar la experiencia de restauración inspirándonos en grandes festivales de entretenimiento y música para ajustar precios y alinearnos con lo que esperamos cuando vamos a un gran evento". Es decir: se permitirá pasar agua y los precios serán más ajustados.

Habrá, a modo de recompensa, una preventa exclusiva para asistentes de la primera edición, ofreciéndoles un gesto preferencial para esta segunda. Y, por último pero no menos importante, un esfuerzo doble para traer famosos y estrellas de otros lares para las distintas presentaciones del evento.

Ignacio Román, director gerente del Palacio de Ferias y Congresos Fycma de Málaga comenzó con la parte política y de imagen. "No es un evento de cuatro días, sino uno que genera empleo. 50 millones el año pasado, además de imagen de ciudad, imagen de región, imagen de país, y un poso que construye el desarrollo económico. Dos vertientes: ser centro reunión ecosistema de la cultura popular y conectar personas, negocios y fans, y también dinamizar el ecosistema empresarial de ciudad, región y país".

Fernando Piquer con las autoridades de la Junta y el Fycma | Mario Martín

"Llevamos cuatro o cinco meses para asegurarnos que cualquier cosa que vimos que se podía mejorar, la mejoremos y superemos las expectativas. La edición supuso el primer aprovechamiento de la zona interior; este año tendremos entre 40.000 y 50.000 metros cubiertos. Un antes y después en la capacidad organizativa de Fycma. El año pasado empezamos con el tiempo ajustado y este año llevamos ya cuatro o cinco meses de trabajo recorrido, y tengo la seguridad de que será este año un completo éxito. Hemos escuchado mucho y nos hemos puesto a trabajar desde el principio. La voluntad es clara: que sea el mejor evento de cultura popular en España".