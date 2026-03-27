Sexo, violencia y sátira religiosa: el segundo tomo de 'Predicador' es oro puro

Es el cómic que más me ha gustado en mi vida. Arranco con eso y seguro que entenderán por qué quiero seguir el día a día de esta nueva edición de Predicador. Les explico cómo actuaremos a partir de ahora con cada análisis. Primero haré un recordatorio sobre qué es Predicador y su esencia y luego hablaré del argumento de cada tomo. En este segundo toca que entre la religión y un Vaticano inventado que controla el mundo.

Vamos primero con el contexto. Desde que Panini asumió el catálogo de DC en España, el desembarco del Sello Vértigo era lo más esperado. Tras ver publicadas Hellblazer o La Cosa del Pantano, por fin llegó la que muchos consideramos la joya de la corona: Predicador, de Garth Ennis y Steve Dillon. Aunque calificarla como la mejor sea algo subjetivo, lo voy a hacer: es la mejor. Punto. Es mi pelota y juego con ella cuando quiero.

Es innegable el impacto emocional y la calidad que destila esta obra. Predicador es, por méritos propios, un pilar de la historia del cómic. Vértigo rompió moldes hace décadas al permitir que los autores británicos exploraran terrenos adultos y oscuros: sexo, violencia explícita, lenguaje mordaz y una crítica social feroz. Fue el fin del mito de que los tebeos eran solo para niños; aquí el público demandaba madurez, y Garth Ennis se la dio con creces. Su estilo gamberro y macarra convirtió a esta serie en una obra de culto instantánea.

Jesse Custer es el protagonista, el Predicador al que se le mete dentro una entidad que nació de un ángel y un demonio. Pero Jesse no está solo; le acompañan su exnovia Tulip (con un pasado turbio) y Cassidy, un vampiro irlandés que se roba cada escena. Juntos emprenden un road trip alucinante buscando a un Dios que ha abandonado su puesto y al que quieren poner en su sitio.

La trama es una locura maravillosa: Jesse es poseído por esa entidad que le otorga la palabra de Dios, permitiéndole dar órdenes que nadie puede desobedecer. En medio de una guerra entre el cielo y el infierno, veremos ángeles, asesinos, diálogos tarantinianos y escenas surrealistas cargadas de sátira política, social y religiosa.

¿Qué ocurre en este segundo tomo?

Aquí ocurre de todo. Una fiesta de élite llena de depravación, un grupo de religiosos que secuestran a Cassidy y una sátira del Papa llevada al extremo que te hará reír sin parar. Eso y que aquí tenemos a Herr Starr, un exmilitar alemán con claras reminiscencias nazis que perseguirá a Jesse y compañía para poner fin a su aventura. Y junto a Starr una serie de ayudantes cuyas conversaciones con él son auténticas genialidades del humor. Impresionante Ennis con cada interacción entre ellos.

También conoceremos parte del pasado del padre de Jesse en la guerra y conoceremos cómo Cassidy se convirtió en el vampiro que es hoy en día. Oro puro, señoras y señores. Si en el primero arrancábamos a lo bestia, aquí ya entran secundarios colosales en el buen y mal sentido.

Os dejo fotos de Starr y de su jefe:

La edición de Panini

En este segundo volumen (de un total de siete) se recogen los siguientes arcos de la historia y repetimos, a diferencia de otras versiones, aquí las espectaculares portadas de Glenn Fabry abren cada número. Para el coleccionista, el tomo es un regalo: incluye extras, entrevistas y bocetos. Un detalle importante es el papel satinado, que a diferencia del papel poroso de Biblioteca Hellblazer, le sienta de maravilla al dibujo de esta etapa.

Conclusión: Estamos ante oro puro. Un clásico que por fin recibe la edición en tapa dura que merece. Este arco es igual o mejor que el anterior y eso pasa por esa sátira política y religiosa que lo hace explotar todo. Es imposible no engancharse a la química entre Custer, Tulip y Cassidy bajo el sello transgresor de Vértigo. Si aún no la has leído, es el momento de obedecer la palabra de Dios y lanzarte a por ella. Si gustan, disfruten de la lectura.

Apartado técnico del cómic: guion de Garth Ennis, dibujo de Steve Dillon, cartoné tapa dura, editorial Panini, 368 páginas, contiene Preacher núms. 13-26 USA y un precio de 42 euros.