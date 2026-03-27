Así discrimina Urtasun a los hombres en Cultura

Según una recopilación de casos realizado por el diario ‘ABC’, el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun estaría aplicando medidas de discriminación positiva que favorecen a las mujeres en el acceso a subvenciones públicas. Algo que no es nuevo ni sorprende ya que la discriminación positiva hacia las mujeres se ha convertido en algo habitual desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

El análisis del diario ABC apunta a que Urtasun ha introducido criterios de género en multitud convocatorias, tanto mediante reservas de presupuesto como a través de sistemas de puntuación que benefician a proyectos con mayor presencia femenina.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en las ayudas al cine del Instituto de la Cinematografía (ICAA), donde al menos un 40% de los fondos se reserva a proyectos dirigidos por mujeres. Además, la participación femenina en puestos clave -como dirección o guion- puede sumar puntos decisivos en la valoración final.

Esta práctica que perjudica a los hombres del mundo de la cultura se extiende a otros ámbitos culturales, como el cómic, el teatro, la música o las artes visuales, donde se introducen incentivos similares e incluso requisitos mínimos de presencia femenina en equipos o programaciones.

Profesionales denuncian irregularidaes

Algunos profesionales del sector de la cultura han criticado este modelo injusto, al considerar que puede primar la composición de los equipos sobre criterios artísticos. En este sentido, también se han denunciado posibles irregularidades o prácticas para maximizar las puntuaciones en las convocatorias.

Desde el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun, sin embargo, defienden estas prácticas muy cuestionadas como necesarias para corregir desigualdades históricas, argumentando que, aunque las mujeres son mayoría en formación cultural, siguen estando menos representadas en este ámbito profesional.

Esta gran polémica se suma a otras que han dejado a Urtasun cuestionado y en muy mal lugar. Sin ir más lejos, este mismo mes el ministro admitió que cerca de 500.000 euros del Bono Cultural fueron a parar en discotecas y copas.

Otro escándalo ha sido que Urtasun habría tenido conocimiento de irregularidades graves en la Fundación Instituto de Cultura Gitana —entidad pública creada en 2007— sin trasladar el caso a la Fiscalía pese a recomendaciones internas.