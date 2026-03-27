¿Von der Leyen estuvo en Canberra o Camberra? Este es el verdadero nombre de la capital australiana

Al pensar en la capital australiana es común creer que es Sídney, pero con la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea para cerrar el Tratado de Libre Comercio con el primer ministro, puede que muchos hayan descubierto la verdadera capital y cómo se escribe realmente.

Según la Real Academia Española (RAE), la grafía correcta en español es Camberra, con m, y no Canberra. Muchos medios o artículos han caído en el error con frases como "Von der Leyen visitará Sídney y Canberra del 23 al 25 de marzo", "Canberra exige mayores cuotas de exportación" o "Ha vivido en Canberra una jornada especialmente simbólica".

🇦🇺 La grafía adecuada en español del nombre de la capital de Australia es «Camberra», con «m» antes de «b», no «Canberra». #recoFundéuhttps://t.co/HAGxkvdAcT pic.twitter.com/S7ZYFu8ttn — FundéuRAE (@Fundeu) March 23, 2026

A nivel gramatical, el Diccionario panhispánico de dudas aclara que, en español, antes de una b se escribe una m. Esto se debe a que ante los fonemas /b/ y /p/ siempre se articula la m (ambiguo, campo) y ante la v se usa la n (envío, invasión). Esta norma se aplica a todos los extranjerismos, incluidos los topónimos y gentilicios si se adaptan al español, por lo que en este caso los habitantes de Camberra son camberranos.

En este caso las frases correctas serían "Von der Leyen visitará Sídney y Camberra del 23 al 25 de marzo", "Camberra exige mayores cuotas de exportación" y "Ha vivido en Camberra una jornada especialmente simbólica".

Así que si has leído Canberra en algún sitio, es porque hacen referencia a la grafía original inglesa.