La última de David Uclés: "Me voy a retirar y a poner rubio en un país extranjero"

El escritor David Uclés, ganador del último Premio Nadal de Novela por La ciudad de las luces muertas, ha decidido tomarse un respiro y ha comunicado que próximamente pondrá en pausa su vida profesional. "En verano me voy a retirar, en julio, y estaré un año y medio o dos sin hacer nada. Me mudo al extranjero", han sido sus palabras en el programa En Clave de Rhodes de la cadena SER.

A sus 36 años, el autor ha asegurado que escribirá y trabajará, "pero voy a vivir" porque "ahora no estoy viviendo, estoy trabajando", ha añadido ante el asombro de todos: "Viviré y escribiré".

Después, ha pasado a afirmar entre risas cuáles serán sus planes fuera de España: "Allí me levantaré a la hora que yo quiero, tendré citas... Viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme que soy el de la boina. Y en ese anonimato, me voy a poner rubio en un país centroeuropeo, pues podré escribir olvidándome de mí mismo. Me voy a llamar Joseph".

No es la primera vez que el español vive fuera, ya que ha pasado temporadas en varios países europeos, algo que, según cuenta, le ha ayudado a ver el mundo con otra perspectiva.

Nueva identidad

Además, ha continuado declarando que también contará una vida de sus familiares diferente: "Mi madre era tonadillera, pero murió. Mi padre, fontanero. No es lo que estoy diciendo ahora, porque entonces la gente me reconocería. Pero me inventaré otra", ha afirmado en el programa radiofónico.

Por último, David Uclés ha sostenido: "Hasta ahora soy nómada. No sé lo que es vivir en un solo sitio. Estoy acostumbrado a eso", para justificar esta decisión con la que busca el anonimato y la desconexión.