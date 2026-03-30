'Biblioteca Green Lantern': el origen definitivo de Hal Jordan firmado por Geoff Johns

Cuando hablamos de DC, el cerebro nos traiciona (para bien) y vuela directo a Batman, Superman y Wonder Woman. La Santa Trinidad de DC. Es la inercia lógica de los iconos. Pero ¿y si os dijera que hubo un tiempo en que el anillo brilló más que la capa? No es una opinión romántica, es un hecho: Geoff Johns logró que Green Lantern vendiera más que los pilares de la casa y lo hizo con una etapa que ya ha pasado varias veces por mi sección de cómics. Seguirá siendo así porque de vez en cuando cogeremos tomos sueltos y los reseñaremos.

Con esta etapa monumental, Johns no solo rescató a un personaje defenestrado sino que lo catapultó al Olimpo absoluto, definiendo la mejor cabecera de las últimas décadas en la editorial. Panini lleva meses recuperando este legado en su Biblioteca Green Lantern, y hoy vamos con el noveno tomo, que tiene la característica de que aquí Johns nos da su versión de cómo Hal Jordan se hizo con el anillo y vivió sus primeros días como superhéroe. Ojo, también cómo arrancó su relación con Sinestro, al principio aliado y luego eterno enemigo.

¿De qué va realmente este viaje? Todo cristaliza en el Renacimiento que abre esta colección. Johns ejecuta una maniobra de ingeniería narrativa perfecta recuperando a Hal Jordan, limpia su pasado revelando la verdad tras el villano Parallax y lo resucita como el superhéroe en mayúsculas que siempre fue. También reconstruye los Green Lantern Corps, introduce el concepto revolucionario de los anillos de colores y prepara el terreno para eventos sísmicos como La noche más oscura o El día más brillante.

Este tomo viene justo antes de La noche más oscura y después de La guerra de los Sinestro Corps, donde aparecen los anillos amarillos y se produce una batalla tremenda en la que incluso se acaban cambiando los mandamientos de los Lanterns. Uno de ellos, el de no usar fuerza letal, se elimina para siempre.

En ese contexto tenemos este Origen Secreto con un Ivan Reis al dibujo que pone el listón en la matrícula de honor. Os dejo algunos ejemplos:

Aquí veremos cómo Abin Sur le entrega el anillo a Hal Jordan, sus primeros días en Oa, la capital de los Lanterns, su relación con los dictatoriales Guardianes y los primeros rumores sobre esa Noche más oscura. Todo ello con Sinestro de por medio y con la primera aparición del que luego será el villano del evento más importante de la saga de Geoff Johns.

Es el tomo 9, pero si no has leído ninguno de los ocho anteriores y solo quieres conocer el origen de Hal Jordan como Green Lantern esto te vale a la perfección. Conocerás por qué es tan rebelde, sus traumas más profundos, su primer gran amor y sus misiones iniciales como Green Lantern. En esto se basaron para la película de Ryan Reynolds, pero aquí está todo mucho mejor contado, por supuesto.

Un formato que funciona

Panini ha sabido leer el material que tenía entre manos. Siguiendo la estela de su Biblioteca Vértigo, nos ofrecen una edición en rústica de alta calidad con solapas y un lomo estéticamente impecable. El punto clave es el papel: se aleja del offset más rugoso de Hellblazer pero evita el satinado excesivo de los Must Have.

Es una edición práctica, de gran nivel y pensada para lucir en la estantería o leer tranquilamente en cualquier sitio. Recordamos que tiene periodicidad mensual con la serie principal, la cabecera hermana de los Green Lantern Corps y los eventos troncales.

Conclusión: si buscas una lectura cohesionada, bien escrita y que defina por qué amamos los cómics de superhéroes, no hay pérdida, Geoff Johns te da lo mejor de DC en décadas. Si no quieres leerlo todo es el momento de subirse a esta serie con este origen para en poco tiempo, dos meses, entrar en el evento de La noche más oscura. Y encima dibuja Ivan Reis. Tremendo. Si gustan, disfruten de la lectura.

*Análisis técnico del cómic: guion de Geoff Johns, dibujo de Ivan Reis, rústica tapa blanda, Panini, contiene Green Lantern 29-35, 184 páginas y un precio de 18 euros.