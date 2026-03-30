Roban tres obras millonarias de Renoir, Matisse y Cézanne en un museo de Parma

Tres obras de artistas pintores impresionistas y postimpresionistas han sido sustraídas de la Fundación Magnani-Rocca, ubicada en Mamiano di Traversetolo, en la provincia italiana de Parma. El robo se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo, aunque no ha sido hasta este domingo cuando ha trascendido públicamente. Las piezas robadas son Los peces, de Pierre-Auguste Renoir; Odalisca en una terraza, de Henri Matisse; y Naturaleza muerta con cerezas, de Paul Cézanne.

Los Carabineros de Parma, en colaboración con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Según la información disponible, los agentes ya disponen de grabaciones de las cámaras de videovigilancia, en las que se observa a varias personas encapuchadas en el interior del recinto. Las primeras reconstrucciones apuntan a que el grupo accedió a la Villa Magnani, sede de la Fundación, durante la noche. Una vez dentro, se dirigieron a la llamada Sala dei Francesi, situada en la planta superior, donde se encontraban las obras.

Por el momento no se ha hecho pública ninguna detención, aunque las autoridades continúan analizando las imágenes y recabando pruebas. La investigación se centra en determinar el acceso al edificio y el recorrido que siguieron los ladrones.

Decenas de millones

El valor económico de las tres piezas resulta difícil de precisar, aunque distintas estimaciones lo sitúan en decenas de millones de euros. Esta valoración responde tanto a la relevancia de los autores como a la procedencia y características de las obras.

El cuadro de Renoir, un óleo sobre lienzo, es especialmente significativo al tratarse de una de las pocas obras del artista presentes en una colección permanente en Italia. En el caso de Cézanne, la pieza robada es una obra sobre papel realizada en 1890, mediante lápiz y acuarela, en un periodo relevante dentro de la trayectoria del pintor. Por su parte, la obra de Matisse es un grabado al aguafuerte sobre papel, lo que podría situarla en un rango de valor inferior respecto a los óleos, aunque mantiene relevancia dentro del conjunto sustraído.

La Fundación Magnani-Rocca es considerada una de las instituciones artísticas más relevantes de Europa. Custodia una amplia colección que incluye obras de Claude Monet, Francisco de Goya, Tiziano, Alberto Durero, Giorgio de Chirico, Pedro Pablo Rubens, Anton van Dyck o Filippo Lippi, entre otros.

La entidad gestiona el legado de Luigi Magnani (1906-1984), crítico musical y escritor italiano. Magnani reunió a lo largo de su vida una destacada colección artística, impulsada en parte por su relación con el pintor boloñés Giorgio Morandi. La villa situada en Mamiano continúa albergando este fondo artístico, que fue ampliado progresivamente hasta la muerte de su fundador.