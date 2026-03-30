Sociedad Civil Catalana premia a los escritores Félix Ovejero y Valentí Puig

Los escritores Félix Ovejero y Valentí Puig compartirán el IV Premio Sant Jordi de la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC). Así lo ha decidido la junta directiva de la entidad, que reconoce en ambos intelectuales su integridad y compromiso con los valores constitucionales. Ovejero y Puig se suman así a la lista compuesta por el dramaturgo Albert Boadella, el filósofo Fernando Savater y el historiador Jordi Canal, distinguidos con el premio en sus tres primeras ediciones.

SCC instituyó el Premio Sant Jordi para homenajear a figuras relevantes del ámbito cultural que, además de haber construido una prestigiosa carrera profesional, encarnan el espíritu plural y respetuoso que define el 23 de abril. En un comunicado hecho público este lunes, SCC señala que "desde sus respectivas tribunas públicas, Valentí Puig y Félix Ovejero han defendido de manera constante los principios de la democracia, la convivencia y el Estado de Derecho, especialmente en aquellos momentos en que el fanatismo y la intolerancia han tratado de imponerse".

Ovejero y Puig han colaborado en el pasado con Sociedad Civil Catalana, constituida el 23 de abril de 2014, en pleno embate separatista. La entidad señala que "sus aportaciones, siempre rigurosas, provienen del sentido común y la independencia de criterio, desde la convicción de que la defensa de las ideas se sustenta en la razón".

De Ovejero, la organización señala su condición de profesor titular de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona y apunta que "cuenta con una extensa y reconocida obra ensayística, con títulos como La quimera fértil; La libertad inhóspita; Secesionismo y democracia; Proceso Abierto: el socialismo después del socialismo; Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo; El compromiso del método; Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia; La deriva reaccionaria de la izquierda; Sobrevivir al naufragio: el sentido de la política; La trama estéril e ¿Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teoría de la democracia".

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Ovejero acaba de publicar La invención del agravio: nacionalismo y crisis de la democracia española, una obra que SCC define como "un sólido análisis que desmonta la idea del conflicto territorial en España para poner de manifiesto que la verdadera amenaza para nuestra democracia es el nacionalismo".

En cuanto a Valentí Puig, SCC indica que fue miembro del Patronato del Instituto Cervantes y del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (Conca), organismo que abandonó en 2014 en desacuerdo con "el proceso de deriva institucional".

En su comunicado indica que Puig es "autor de una obra vasta y versátil, tanto en catalán como en castellano, el escritor y articulista mallorquín Valentí Puig es un estudioso de Josep Pla. Se ha desempeñado con maestría en el campo de la narrativa, la poesía, el ensayo, la crítica literaria y el periodismo de ideas. Ha publicado, entre otros títulos, los dietarios Bosc endins; Matèria obscura; Ratas en el jardín; Dioses de época y Casa dividida. Es autor de los relatos Mujeres que fuman y Maniobras privadas, y de las novelas L’home de l’abric; Complot; Somni Delta; Primera fuga; L’home de la maleta; La gran rutina; Barcelona cau; La vida és estranya y Barcelona, 2101. En su obra destacan los ensayos Por un futuro imperfecto; La fe de nuestros padres; Modernitat i benestar; Moderantismo; Los años irresponsables; Fatiga o descuido de España y Memoria o caos".

Con L’home de l’abric, Valentí Puig ganó el Premio Josep Pla. Posee también el Premio Ramon Llull de novela por Somni Delta; el Premio de la Crítica de narrativa catalana por Maniobres privades y el Premio Sant Joan de narrativa por La gran rutina.

El acto de entrega del IV premio se celebrará el 21 de abril en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona.