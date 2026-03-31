Cinco libros para entender la Inquisición española en Semana Santa

Coincidiendo con la Semana Santa, uno de los momentos del año en que la historia religiosa cobra mayor protagonismo en España, la inquisición vuelve a situarse en el foco como uno de los episodios más complejos -y a menudo malinterpretados- del pasado.

Lejos de los tópicos más extendidos, la investigación histórica reciente ha ido desmontando visiones simplistas para ofrecer una lectura más matizada del Santo Oficio, su funcionamiento y su impacto en la sociedad. En este contexto, conviven nuevas obras con estudios ya clásicos que siguen marcando el debate.

Entre las novedades destaca El sambenito. Historia cotidiana de la Inquisición, del catedrático Manuel Peña Díaz, junto a los trabajos de referencia de historiadores como Ricardo García Cárcel y Doris Moreno, y la mirada internacional de autores como Henry Kamen o Henry Charles Lea, figuras clave en la revisión de la imagen tradicional del tribunal.

Libros para entender el Santo Oficio

El sambenito. Historia cotidiana de la Inquisición, publicado en 2026, introduce un enfoque novedoso al centrarse en la vida cotidiana y en los mecanismos simbólicos del poder inquisitorial. Peña Díaz analiza cómo el sambenito -la vestimenta infamante impuesta a los condenados- trascendió su función punitiva para convertirse en un instrumento duradero de estigmatización social. El libro aporta una mirada cultural que ayuda a entender por qué la Inquisición dejó una huella tan profunda en la memoria colectiva.

El historiador británico Henry Kamen es una referencia internacional imprescindible. Su obra La Inquisición española: una revisión histórica cuestiona la visión de una Inquisición omnipotente y extremadamente sanguinaria, proponiendo en su lugar una interpretación más compleja y contextualizada. Kamen subraya las limitaciones reales del tribunal y su funcionamiento desigual según territorios y épocas, abriendo un debate que ha marcado la historiografía reciente.

La Inquisición. Historia crítica es un estudio de Ricardo García Cárcel y Doris Moreno que se ha consolidado como una de las síntesis más sólidas sobre el Santo Oficio. Sus autores ofrecen un análisis equilibrado que evita tanto la demonización absoluta como las lecturas justificativas, apoyándose en una amplia base documental.

García Cárcel ha sido una figura clave en la renovación de los estudios sobre la Inquisición, contribuyendo a desmontar tópicos arraigados y a situar el tribunal en el contexto político y cultural de la España moderna. Doris Moreno, por su parte, ha centrado sus investigaciones en las minorías religiosas, la heterodoxia y los mecanismos de control social, con aportaciones destacadas como su biografía de Casiodoro de Reina.

Historia de la Inquisición española, de Henry Charles Lea, se publicó originalmente en inglés a comienzos del siglo XX y fue traducida al castellano en 1983 por Ángel Alcalá. Consta de tres volúmenes que suman cerca de 3.000 páginas y, desde 2020, puede consultarse en abierto en la web del BOE. Considerada la primera gran historia moderna del Santo Oficio, constituye una referencia pionera para el estudio sistemático de la institución.

En La Inquisición en la época moderna. España, Portugal e Italia el historiador portugués Francisco Bethencourt propone una de las principales aproximaciones comparadas al Santo Oficio en Europa. Su ensayo analiza la organización de los tribunales, sus prácticas, los rituales y las estrategias de representación, aportando una perspectiva amplia y novedosa sobre su funcionamiento.

En los últimos años, la historiografía ha avanzado hacia una interpretación más compleja del fenómeno inquisitorial. Autores como Bethencourt, García Cárcel o Moreno han sido determinantes en este proceso, al introducir una mirada crítica basada en fuentes y en el análisis del contexto, alejándose de relatos ideologizados.

Sus trabajos muestran que la Inquisición no puede entenderse únicamente como un aparato represivo, sino también como una institución integrada en las dinámicas políticas, sociales y culturales de su tiempo, con efectos que se prolongaron durante siglos.

La coincidencia con la Semana Santa convierte estas obras en una oportunidad para revisar uno de los capítulos más relevantes de la historia religiosa española. La combinación de nuevas investigaciones, como la de Peña Díaz, y estudios consolidados permite al lector acercarse a la Inquisición con una mirada más informada y menos condicionada por los mitos. Estos libros, lejos de cerrar el debate, siguen planteando preguntas sobre el alcance real del Santo Oficio, su uso político y su papel en la construcción de la España moderna.