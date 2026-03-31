Se acerca Secrets of Strixhaven, la nueva expansión del juego de cartas Magic The Gathering

Así anuncia Magic The Gathering de forma oficial su nueva expansión: "¡Bienvenidos de nuevo, estudiantes, a la Universidad de Strixhaven, la mejor escuela del Multiverso! Secrets of Strixhaven te invita a retomar tus estudios en una de las cinco facultades de magia, cada una especializada en una escuela distinta. ¡Prepárate, porque los exámenes están a punto de comenzar! ¡Secrets of Strixhaven se lanza en todo el mundo el 24 de abril de 2026!"

Tras el set que ya analizamos de las Tortugas Ninja le toca el turno ahora a esta nueva expansión del TCG más longevo del mercado.

Hay que recordar que esta expansión nos devuelve al plano de Arcavios, que visitamos por primera vez en 2021 con la colección Strixhaven: Academia de Magos. En aquel entonces, conocimos una universidad fundada por cinco Dragones Ancianos (Shadrix, Galazeth, Velomachus, Tanazir y Beleiros), cada uno representando una combinación de colores opuestos.Esta es la "segunda matrícula" de los jugadores en la escuela más prestigiosa del Multiverso.

Vamos con los puntos clave

Domina la historia con el "Emeritus of Ideation" seriado

Nuestra primera lección de Booster Fun es la más emocionante: un Emeritus of Ideation seriado en double rainbow foil, con un marco retro de arte completo. Esta carta combina el arte de Mark Poole, un marco de estilo retro y un nuevo diseño poderoso para crear la pieza central perfecta para tu colección de Secrets of Strixhaven.

Esta versión de Emeritus of Ideation aparece solo en los Sobres de Coleccionista de Secrets of Strixhaven. Las versiones seriadas pueden aparecer en sobres de cualquier idioma, pero la carta siempre estará en inglés. Mecánicamente, las cartas seriadas son idénticas a sus contrapartes no seriadas.

El Archivo Místico en cada sobre de juego y de coleccionista

Cada Sobre de Juego de Secrets of Strixhaven incluye al menos una carta del Archivo Místico, y cada Sobre de Coleccionista incluye al menos tres. Cada carta del Archivo Místico tiene también una versión especial japonesa con arte alternativo y un marco temático. Estas están disponibles en los Sobres de Juego en japonés y en los Sobres de Coleccionista de todos los idiomas (siempre con texto en japonés). Además, podrás encontrar versiones silver scroll foil de estas cartas japonesas en los Sobres de Coleccionista.

Los Caminantes de Planos, Dragones y Tierras sin borde

Los Dragones Ancianos sin borde son perfectos para liderar tu nuevo mazo de Commander, combinando la narrativa de Strixhaven con un arte asombroso. Estas cartas están disponibles tanto en versión normal como foil tradicional en Sobres de Juego y de Coleccionista.

Las cartas de "Special Guests"

Los mejores eruditos del Multiverso están presentando sus disertaciones en las cartas de Special Guests. Estas 10 cartas representan lecciones en los pasillos de Strixhaven, inmortalizando momentos del Multiverso en el plan de estudios de la universidad. Puedes encontrar versiones no foil en los Sobres de Juego y versiones foil tradicional en los Sobres de Coleccionista.

Puntos importantes en el TCG Secrets of Strixhaven:

Código de la colección (SOS): Legal en todos los formatos. Commander (SOC), Archivo Místico (SOA) y Special Guests (SPG): Legales en Commander, Legacy y Vintage (y donde ya fueran legales previamente). Sobres de Juego: Contienen cartas de SOS, SOA y SPG, todas jugables en formatos de Limitado (Draft y Mazo Cerrado) de la colección.

Precios de mercado que se manejan:

Sobre de Juego: $5.49 Sobre de Coleccionista: $26.99 Mazo de Commander: $49.99 Bundle: $57.99 Codex Bundle: $89.99

Fechas de estrenos importantes antes y durante el lanzamiento

Lanzamiento de la novela (Omens of Chaos): 7 de abril de 2026. Eventos de Presentación: 17–23 de abril. Lanzamiento en MTG Arena: 21 de abril. Lanzamiento en tiendas (Tabletop): 24 de abril.

Tu lección comienza con la novela: "Strixhaven: Omens of Chaos"

Aunque la colección sale el 24 de abril, puedes empezar tus estudios antes con la nueva novela de Seanan McGuire. Todas las copias de la primera edición en tapa dura incluyen una carta promocional de Command Tower con marco retro y foil tradicional, con texto de ambientación extraído directamente del libro.

El "Booster Fun" de Secrets of Strixhaven

La clase ha comenzado. Prepárate para descubrir una miríada de misterios mágicos en cada sobre y en los tomos encuadernados en cuero de la Edad de Sangre de Arcavios.