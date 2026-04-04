María Jesús González-Espejo es autora de El arte de envejecer sabiamente: guía para adoptar mejores decisiones vitales y disfrutar de un futuro más pleno. Esta licenciada en Derecho, CEO del Instituto de Innovación Legal, es presidenta de la Innovation in Law Studies Alliance y exvicepresidenta de la European Legal Technology Association.

Su libro, de casi 500 páginas, abarca nueve pilares de decisiones para tener una buena vejez, además sostiene que a ella no le gusta "el anti-aging, sino el envejecimiento activo", y que su trabajo trata de "cuidar a la señora mayor que está ahí". Para cumplir su objetivo y "ayudar a los demás a hacerlo" ha planteado un método que abarca desde el reto demográfico hasta los abusos que puede sufrir una persona mayor, o el edadismo, la eutanasia o las decisiones fiscales; se llama Justo a tiempo.

P: En España, uno de cada dos euros del presupuesto público va destinado a pensiones. ¿Está el Estado preparado para la avalancha demográfica que se avecina?

R: El Estado español ya dijo que iba a hacer una estrategia de cuidados y la llamaron desinstitucionalización. Eso me suena a quitarse del medio. Yo creo que están diciendo que no van a poder con esto y van a intentar pasarle la responsabilidad a otros, al menos en parte. Estamos en un Estado al que le falta dinero para arreglar los trenes, para las universidades... No estamos en condiciones de prepararnos para lo que viene con los 14,5 millones de mayores que se avecinan.

P: ¿Quién debe, entonces, asumir esa responsabilidad?

R: Es tuya, es mía y es del otro. Cada uno de nosotros tiene que empezar a pensar que, de mayor, Papá Estado igual no le va a dar la pensión completa, ni le va a poner un cuidador ni una residencia pública. Lo primero es asumir que quizá tengo que ir ahorrando. Además, hay que plantearse dónde vivir: en megaciudades como Madrid o Barcelona no se están preparando para tanto viejo. Comunidades como Castilla y León, Galicia o el País Vasco llevan más tiempo con este problema encima y ofrecen mejores servicios para el mayor.

P: El modelo familiar también está cambiando. Menos hijos, más divorcios, hijos emigrados y muchos perros.

R: Es el drama que viene. Imagínate una pareja divorciada, uno en Alcorcón y otro en Alicante, con los hijos en Australia y en Ámsterdam. ¿Quién cuida a esos señores? Y encima los divorcios hacen mucho daño patrimonial: los patrimonios se merman al dividirse en dos, las casas se malvenden. España tiene la ratio más baja de la Unión Europea de hijos por mujer. Esta es una sociedad que no promueve tener hijos y eso va a tener consecuencias muy serias.

P: Usted señala en el libro, que habría que empezar a planificar el envejecimiento a partir de los 30 años ¿Por dónde recomienda empezar?

R: Que acepte que envejecer es un proceso y que ese proceso lo puede hacer tontamente o inteligentemente. Inteligentemente significa adoptar en el mejor momento las mejores decisiones. Y ese sería el mismo consejo para todos: deja de mirar hacia el otro lado y diseña tu mejor futuro. Las decisiones que puede tomar uno con 30 años son, evidentemente, muy distintas de las de uno con 60 o 70, y cuanto antes se empiece, más margen hay.

P: ¿Y qué se pueden hacer todos aquellos jóvenes que viven una situación de precariedad o no ven futuro en España?

R: Al que no llega a fin de mes no le voy a decir que ahorre, sería absurdo. Pero sí le diría que se concentre en el pilar del trabajo: entiende muy bien cuál es tu esencia, qué te hace feliz, porque cuando trabajas en algo que te llena ese propósito de vida lo impregna todo. Y gestiona el estrés, porque el estrés pasa factura antes de lo que crees. En cuanto al ámbito legal, hacer testamento. El testamento vital es gratuito y se puede tramitar en el ambulatorio. Solo lo tiene un dos por ciento de los españoles. Y, por último, si en España no encuentras tu sitio, yo creo que tienes que coger las maletas y volar.

P: ¿Y cuáles serían los pilares fundamentales para envejecer bien?

R: Yo destaco tres factores clave. El primero es la sociabilidad: salir a la calle, encontrarse con gente, desarrollar las habilidades interpersonales. El segundo es tener proyectos, propósito vital. No hace falta que sea algo grandioso; el otro día estuve con un señor de 98 años matriculado en clases de piano y guitarra en el conservatorio de Astorga. Solo ir a clase, tener compañeros, aprender una palabra a la semana ya es un esfuerzo neuronal y social que ayuda enormemente. El tercer pilar es el optimismo. Las personas que ven la vida con la botella medio llena viven más y mejor. Y se puede aprender a ser optimista. El cerebro es el arma más potente que tenemos.

P: ¿Usted se considera mayor?

R: Sí, creo que soy mayor. Pero estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo en comprender cómo ser más mayor con mejor salud, con alegría, con proyectos. Lo que me gustaría es ser muy mayor, para poder pasar mucho tiempo de calidad con mis hijas y con mis nietos. No me apetece nada ser una abuela que no se entere de nada. Ese es, en el fondo, mi objetivo de vida.

P: Su libro incluye un capítulo sobre abusos y estafas a personas mayores. ¿Es un problema más extendido de lo que parece?

R: Mucho más. Parece ser que la parte del cerebro que nos alerta del peligro envejece de forma similar a como lo hace cuando se bebe alcohol: el sistema de alerta se deteriora, y por eso el mayor cae más fácilmente en la trampa.

P: ¿Qué puede hacer una familia ante esta situación?

R: Lo primero es hablar, aunque sea incómodo. Y si la situación lo requiere, existe un procedimiento judicial llamado curatela para limitar la capacidad de decisión de quien ya no puede gestionar sus asuntos. No es sencillo porque le estás quitando a una persona lo más importante: su libertad de decidir. Pero a veces no hay otra salida. Entre tanto, hay una zona oscura donde pueden pasar muchas cosas sin que nadie intervenga.

P: También dedica un capítulo a la eutanasia. Para usted, ¿qué significa morir con dignidad?

R: Por un lado, aceptar que la muerte es natural y que no hay que huir de ella. Luego, creo que hay que ayudar a las personas a morir donde quieren y como quieren. Yo no quiero recibir tratamientos que no van a curarme y que solo van a prolongar una vida en circunstancias terribles, y así lo he puesto ya en mi testamento vital. Lo que sí me gustaría es que me ayudaran a pasar ese período con cuidados paliativos, sin sufrir innecesariamente. Una muerte digna no es una muerte llena de dolor, sino pasar ese trance final con las condiciones mentales lo más serenas posible y rodeada de las personas que quieres. La medicina hoy puede darte eso. Creo que en España se aprobó una ley y las leyes deben cumplirse. Quien decida ejercer ese derecho dentro del marco legal debería poder hacerlo sin que se lo pongan imposible. Lo que oigo es que hoy en España debe ser hipercomplicado ejercerlo, y eso no debería ser así. Dicho esto, respeto completamente a quienes piensan que es algo terrible.

P: ¿Un último consejo?

R: No dejes en manos del Estado tu futuro y diseña tú el mejor futuro posible. Es tu responsabilidad. Papá Estado no va a estar. La gente no lo entiende, pero no va a estar.