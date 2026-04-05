Abre en Madrid la histórica imprenta donde nació la primera edición de 'El Quijote'

La imprenta donde se realizó la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha abre al público un nuevo ciclo de visitas guiadas en Madrid a partir de este mes de abril, con un calendario que se prolongará hasta noviembre.

El inmueble, situado en el número 87 de la calle Atocha y gestionado por la Sociedad Cervantina, es uno de los espacios vinculados al Siglo de Oro que se conservan en la capital. Allí se estampó en 1605 la primera parte de la obra de Miguel de Cervantes.

Calendario y horario de visitas

Las visitas comenzarán el 7 de abril y se celebrarán los martes a las 18:30 horas y los domingos a las 12:00 horas, durante los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. No obstante, el programa incluye un parón en el mes de julio.

Los recorridos tendrán una duración aproximada de una hora. El acceso será mediante reserva previa y el precio de la entrada es de cinco euros, a los que se suma la comisión de la plataforma de pago.

Difusión de la cultura

El edificio albergó una de las imprentas más relevantes del Siglo de Oro y es conocido por haber sido el lugar donde se imprimió la primera edición de la obra más universal de Cervantes.

Según el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, se trata de un enclave singular, al señalar que "Madrid es la única región del mundo que conserva un espacio vinculado a la primera edición" de la obra.

El proyecto de apertura al público se desarrolla en colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Sociedad Cervantina.

Durante la visita, los asistentes transitan un espacio recreado para mostrar el funcionamiento de una imprenta de hace cinco siglos, con explicaciones sobre los procesos de impresión de la época. Además, se incluyen contenidos relacionados con la difusión de El Quijote y aspectos de la vida y obra de Cervantes antes y después de su reconocimiento. El recorrido también incorpora referencias a otros autores que pasaron por este enclave, como Lope de Vega, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web de la Sociedad Cervantina, entidad encargada de la gestión del espacio y de la organización de las visitas.

Desde la Comunidad de Madrid se destaca el valor cultural de esta iniciativa, enmarcada en la colaboración con entidades dedicadas a la conservación del patrimonio histórico.