En este fragmento de Es la mañana de Federico, el director de Es la Mañana analiza el éxito espectacular de la Semana Santa en España durante este 2026, un fenómeno que califica como una verdadera resurrección popular del sentimiento católico. Federico Jiménez Losantos destaca cómo, tras décadas de decadencia la sociedad española ha vuelto a llenar las calles con una fuerza arrolladora. Este éxito no responde únicamente a una cuestión de fe religiosa tradicional, sino a una profunda crisis de identidad nacional. Ante la confusión de las ideologías de género y la fragmentación social, el español busca refugiarse en sus raíces, en la historia de sus abuelos y en la pertenencia a sus cofradías.

Federico denuncia con dureza la actitud del actual Gobierno, al que tacha de rabiosamente anticristiano. Critica la hipocresía de una élite política que felicita el Ramadán mientras desprecia o intenta boicotear las procesiones cristianas.

Uno de los puntos más emotivos del análisis es la referencia al Cristo de Mena en Málaga y la participación de la Legión. Federico subraya la conexión emocional de la gente al cantar El novio de la muerte o La muerte no es el final, himnos que trascienden lo puramente militar para convertirse en expresiones de un fervor popular incontrolable. Este fenómeno se produce, según explica, a pesar de la tibieza de muchos obispos que no se atreven a defender con firmeza la fe en la esfera pública. La Semana Santa es, en esencia, la respuesta de una España que se niega a que le roben su historia sagrada y la memoria de sus antepasados.