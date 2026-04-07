Salen a subasta por siete millones los pendientes de la última reina de Francia

Dos pendientes de diamantes y perlas, que pertenecieron a la última reina de Francia, María Amalia de Borbón-Dos Sicilias, salen ahora a subasta con un precio de salida de casi siete millones de euros. Las piezas se componen de 98 diamantes y dos perlas naturales.

No es solo su valor material lo que los hace extraordinarios, es la historia que esconden y que desvelan, pues ciertos objetos trascienden la historia y se convierten en testimonios de una época. Como si de un extraño viaje en el tiempo se tratara, los muebles o las joyas albergan un encanto único.

Estos pendiente pertenecieron a María Amalia de Borbón-Dos Sicilias, esposa de Luis Felipe I de Orleans, el último rey de Francia antes de que la monarquía fuera abolida definitivamente en 1848. Nacida en el cruce de las dinastías más importantes de Europa, María Amalia era también nieta del rey Carlos III de España, lo que la sitúa en el corazón del tejido dinástico dos de las monarquías más importantes de Europa.

Una rareza que vale millones

M. S. Rau Antiques, en su sede de Nueva Orleans, ha puesto a la venta esta joya. Los diamantes principales miden en torno a los once milímetros de diámetro y casi quince de largo. Elaboradas originalmente hacia 1790 en el estilo clásico de la época, la prestigiosa casa joyera Mellerio dits Meller, proveedora habitual de la Corona francesa, añadió el marco de diamantes que hoy rodea cada perla.

Su rareza es lo que dispara su valor. Los expertos estiman que existen menos de diez joyas que puedan atribuirse con certeza a María Amalia, lo que convierte cualquier pieza vinculada a ella en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. La casa de subastas acompaña la oferta con un certificado de autenticidad, un retrato de época en el que la propia reina aparece luciendo los pendientes, y una carta firmada por Jean de Orleans, actual conde de París y descendiente directo de la reina, que detalla cómo las piezas pasaron de generación en generación dentro de la familia.

Del siglo XIX hasta hoy

Que estas joyas hayan llegado hasta nuestros días es, en sí mismo, un milagro histórico. Tras la caída de la monarquía francesa, el Gobierno de París optó por vender la mayor parte del tesoro real, considerado entonces una de las colecciones de joyería más importantes jamás reunidas. La violencia, el saqueo y los sucesivos cambios de régimen que sacudieron Francia a lo largo del siglo XIX se cobraron buena parte de aquel patrimonio. Los pendientes de María Amalia son de los pocos testigos que han sobrevivido.

Los casi siete millones de euros resultan, con todo, modestos si se comparan con lo que ha llegado a pagarse por otras joyas de la misma familia. Una perla perteneciente a María Antonieta, tía de María Amalia, se vendió por 35,5 millones de euros, y un diamante rosa vinculado a la misma reina alcanzó casi 14 millones.

Otras joyas de María Amalia, en cambio, no han corrido mejor suerte que las que sucumbieron al caos del siglo XIX. Un conjunto de zafiros y perlas atribuido a la reina —tiara, collar y pendientes a juego— fue robado del Museo del Louvre en un espectacular atraco que dio la vuelta al mundo. Su paradero sigue siendo desconocido. Solo la corona de la emperatriz Eugenia, también sustraída aquella noche, fue recuperada: los ladrones la dejaron abandonada durante la huida.